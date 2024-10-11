Прокуратура уличила мэрию Красноярска в нарушениях на дорожных контрактах

Городское управление дорог в ходе проверки заявило, что ни один подрядчик не обращался к ним, чтобы согласовывать работу с АБЗ. Кроме того, заявляется, что АБЗ изготавливал смеси не по ГОСТу, однако после замечания к АБЗ были устранены.