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Posted 11 октября, 08:55

Published 11 октября, 08:55

Modified 11 октября, 12:17

Updated 11 октября, 12:17

Прокуратура уличила мэрию Красноярска в нарушениях на дорожных контрактах

Прокуратура уличила мэрию Красноярска в нарушениях на дорожных контрактах

11 октября 2024, 08:55
Фото: Мэрия Красноярска
В Красноярске прокуратура выявила нарушения в действиях мэрии при заключении контрактов на ремонт городских дорог — мэрия обязывала подрядчиков согласовывать поставщиков и материалы для работ.

Ответом от ведомства поделился депутат горсовета Вячеслав Дюков. В сентябре он обвинил мэрию в простаивании асфальтобетонного завода и срыве дорожного ремонта. Представители завода так же говорили, что мэрия препятствует их деятельности из-за лоббизма со стороны чиновников.

В компании, ссылаясь на подрядчиков ремонта дорог, сообщали, что «по негласному распоряжению заказчиков ремонта дорог, подрядчикам строго не рекомендовали закупать» у муниципального завода асфальт, «несмотря на его конкурентоспособную стоимость».

Мэрия отрицала эти обвинения, утверждая, что, согласно уставу компании, они не могут влиять на подрядчиков, завод и его работу. А само предприятие, согласно отчетам, демонстрирует «положительные результаты» и «перспективные планы развития».

Дюков обратился к силовикам и заявил, что чиновники «препятствуют законной деятельности» предприятия в интересах «определенного круга частных лиц». Спустя месяц он получил ответ.

В ФСБ заявили, что рассмотрели обращение и учли информацию «в оперативно-служебной деятельности УФСБ». Каких-либо подробностей раскрывать не стали.

Фото: Вячеслав Дюков

В прокуратуре дали развернутый ответ. Выяснилось, что ведомство проводило проверку еще в январе этого года. Тогда вскрылось, что городская администрация незаконно обязывала подрядчиков согласовывать как поставщиков, так и сами материалы для дорожных работ.

Прокуратура указала, что такие ограничения «могут привести к невозможности исполнения подрядчиком контракта, является нарушением принципа конкуренции, приводит к необоснованному ограничению числа участников закупок, а также может привести к злоупотреблению со стороны заказчика, созданию преимущественного положения для изготовителей».

Фото: Вячеслав Дюков

Сообщается, что 10 января мэру вынесли представление об устранении нарушений и мэрия «приняла меры по устранению». Против замов возбудили административные дела, однако их производство прекратили, так как антимонопольщики не нашли нарушений, а суды не нашли «событие и состава правонарушения».

Городское управление дорог в ходе проверки заявило, что ни один подрядчик не обращался к ним, чтобы согласовывать работу с АБЗ. Кроме того, заявляется, что АБЗ изготавливал смеси не по ГОСТу, однако после замечания к АБЗ были устранены.

Прокуратура указывает, что запросили информацию у АБЗ о том, что мэрия препятствовала деятельности заводу, однако от представителей ответ не получили.

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Согласно данным «Спарка», в 2023 году завод получил доход 548,5 млн рублей с прибылью 2,7 млн. Годом ранее доход был выше — 638,7 млн рублей, прибыль — 4,1 млн. С 2019 по 2021 год доход предприятия не превышал 120 млн рублей, а убыток составлял от 14,3 млн до 18,3 млн.

Сейчас в арбитражном суде рассматривается иск о банкротстве АБЗ. Компания задолжала 21,7 млн рублей кредитору — ООО «Красноярское карьероуправление». Другая компания, ООО «Вторэнергоресурс», требует с АБЗ 6,9 млн рублей.

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