РЖД перевезли 74,1 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении

Posted 11 октября, 10:28
Published 11 октября, 10:28
Modified 31 октября, 10:33
Updated 31 октября, 10:33
В январе — сентябре отправили угля на экспорт в восточном направлении:
Кузбасс — 39,9 млн тонн (+3,8% к 2023 г., +0,01% к плану);
Хакасия — 4,9 млн тонн (+10,3% к 2023 г., +1,7% к плану);
Тыва — 0,5 млн тонн (+4,6% к 2023 г., +0,3% к плану);
Бурятия — 6,7 млн тонн (-1,9% к 2023 г., +1% к плану);
Якутия — 19,5 млн тонн (+1,9% к 2023 г., +1% к плану);
Иркутская область — 2,6 млн тонн (+3,3% к 2023 г., +4% к плану).
Суммарно перевезли 74,1 млн тонн, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,6% выше плановых параметров.
Всего по соглашениям с регионами в 2024 году планируется вывезти на экспорт в восточном направлении около 100 млн тонн угля.