Самому высокотехнологичному заводу на севере Красноярского края исполнилось 45 лет

Posted 11 октября, 05:13
Published 11 октября, 05:13
Modified 11 октября, 05:15
Updated 11 октября, 05:15
Первую очередь заполярного завода ввели в эксплуатацию в 1979 году, вторую — в 1981-м. Для его возведения рассматривалось 14 мест. В итоге его решили построить на месте бывшего аэродрома Надежда. Стройкой была огромной: на площадке работали более 22 тысяч человек, 600 грузовиков, 150 экскаваторов и бульдозеров, 150 кранов. Впервые в СССР при монтаже конструкций использовались вертолеты.
Теперь предприятие является крупнейшим производителем файнштейна, перерабатывая в том числе никелевые концентраты Талнахской, Норильской обогатительной фабрик.
В составе завода — три производства: гидро-, пирометаллургическое и производство технологического кислорода. Объемы выпускаемого на «Надежде» металла таковы, что каждая десятая тонна никеля в мире вышла именно из этого заводы. А если взять всю продукцию за 45 лет и разложить ее по вагонам, то такой поезд обогнет земной шар 76 раз.
В юбилейном году на предприятии получили 12-миллионную тонну файнштейна и 5,5-миллионную тонну никеля. Еще за время работы завода получено свыше 2,5 млн тонн анодной меди и около 4 млн тонн элементарной серы.
Несколько лет назад на НМЗ запустили Серную программу — экологический проект, в результате которого на промплощадке появился еще один завод. Диоксид серы, побочный продукт производства металлов, здесь превращают в серную кислоту, которую затем нейтрализуют с получением гипса. Так вредные выбросы сокращаются в разы.
С выходом Серной программы на полную мощность они уменьшатся на 45% по сравнению с уровнем 2015 года, что означает значительное улучшение качества жизни в Норильске.
Крупнейшим проектом юбилейного года стало техперевооружение второй технологической линии «Надежды». Здесь с помощью высокотехнологичного оборудования, такого как роботы-разрушители, краны-пауки с дистанционным управлением, а также с использованием искусственного интеллекта была заменена печь взвешенной плавки. Новый агрегат весом 3,5 тысячи тонн высотой с 9-этажный дом позволит увеличить переработку никельсодержащего сырья до 2,4 млн тонн в год.