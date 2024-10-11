Самому высокотехнологичному заводу на севере Красноярского края исполнилось 45 лет

В составе завода — три производства: гидро-, пирометаллургическое и производство технологического кислорода. Объемы выпускаемого на «Надежде» металла таковы, что каждая десятая тонна никеля в мире вышла именно из этого заводы. А если взять всю продукцию за 45 лет и разложить ее по вагонам, то такой поезд обогнет земной шар 76 раз.