Сколько врачей не хватает в Красноярском крае? И что с этим делают?

Posted 11 октября, 08:46
Published 11 октября, 08:46
Modified 11 октября, 08:48
Updated 11 октября, 08:48
На этой неделе красноярцы рассказали о дефиците или отсутствии офтальмологов в поликлиниках и больших очередях к этим специалистам в платных клиниках. Жители сообщили о нехватке и других узких специалистов.
«Проспект Мира» отправил запрос в министерство здравоохранения Красноярского края с просьбой рассказать о кадровой ситуации в регионе.
В ответе министерства сказано, что в настоящее время в Красноярском крае в сфере здравоохранения работают 10,5 тысячи врачей и 24,6 тысячи средних медицинских работников. По утверждению ведомства, укомплектованность врачами составляет 88%, средним медицинским персоналом — 91%.
«В 2023 году в подведомственные учреждения здравоохранения трудоустроено 417 врачей после окончания обучения по программам специалитета и ординатуры и 548 средних медицинских работников после окончания медицинских техникумов и колледжей.
В 2024 контрольные цифры приема по программам среднего профессионального образования увеличены на 12,1% по отношению к прошлому году. В 2025-2026 ожидается увеличенный выпуск специалистов со средним медицинским образованием».
В краевом минздраве заявили, что проблема нехватки кадров в государственных медучреждениях находится на контроле. Для решения вопроса, как сообщается, на законодательном уровне принимают различные акты, чтобы привлечь медицинских специалистов в Красноярский край.
«В крае действует целевая подготовка медицинских кадров и оказание мер социальной поддержки студентам (ординаторам) для привлечения на работу в медицинские организации. Для привлечения кадров реализуются следующие меры соцподдержки:
- реализация федеральной и краевой программ „Земский доктор/Земский фельдшер“ для врачей, прибывших в города свыше 50 тысяч населения, для работы в выездных бригадах скорой медицинской помощи, по этим программам предусмотрены выплаты;
- компенсация расходов на оплату найма жилых помещений (до 13 361,39 рубля для одного медицинского работника, до 20 042,10 рубля для медицинского работника, член семьи которого также имеет право на получение компенсации);
- предоставление медработникам, работающим и проживающим в сельской местности, субсидии по оплате жилья и электроэнергии 100% в пределах социальной нормы;
- предоставление медицинским работникам жилых помещений по договорам социального найма и найма специализированного жилого помещения.
Молодым специалистам, которые работают в медорганизации в сельской местности, однократно предоставляется в собственность земельный участок для строительства жилья».