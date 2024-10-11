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Posted 11 октября, 05:30

Published 11 октября, 05:30

Modified 11 октября, 10:43

Updated 11 октября, 10:43

«Учителя проходят мимо»: в красноярской школе группа парней издевается над девочкой

«Учителя проходят мимо»: в красноярской школе группа парней издевается над девочкой

11 октября 2024, 05:30
Фото: vk.com/nash_krasnoyarsk
В Красноярске родители учеников средней школы №159 обвинили группу парней в травле девочки. Издевательства снимают на камеру.

В редакцию «Проспекта Мира» обратился межрегиональный центр по делам детей. Представитель организации рассказал, что к ним обратились родители учеников школы №159, которая находится на Калинина.

По словам родителей, они стали свидетелями того, как группа учеников всячески издевается над девочкой и снимает все на камеру.

Видео: vk.com/nash_krasnoyarsk.
«Во время этих групповых издевательств мимо проходят учителя, но никаких действий не предпринимают».

«Проспект Мира» обратился в школу №159. Директор от комментариев отказалась и попросила обратиться в управление образования.

«По данному факту проводится служебное расследование совместно с администрацией школы, инспектором ПДН и представителем прокуратуры Октябрьского района», — заявили «ПМ» в управлении образования.

Корреспонденту «ПМ» в следкоме сообщили, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося. В МВД заявили, что установили личность девочки. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.

По данным прокуратуры, группа школьников издевалась над 13-летней ученицей два дня подряд — 9 и 10 октября. Установлено, что 6 школьников в возрасте 11-13 лет причинили ученице 6 класса телесные повреждения.

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