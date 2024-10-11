«Учителя проходят мимо»: в красноярской школе группа парней издевается над девочкой

Posted 11 октября, 05:30
Published 11 октября, 05:30
Modified 11 октября, 10:43
Updated 11 октября, 10:43
В редакцию «Проспекта Мира» обратился межрегиональный центр по делам детей. Представитель организации рассказал, что к ним обратились родители учеников школы №159, которая находится на Калинина.
По словам родителей, они стали свидетелями того, как группа учеников всячески издевается над девочкой и снимает все на камеру.
«Во время этих групповых издевательств мимо проходят учителя, но никаких действий не предпринимают».
«Проспект Мира» обратился в школу №159. Директор от комментариев отказалась и попросила обратиться в управление образования.
«По данному факту проводится служебное расследование совместно с администрацией школы, инспектором ПДН и представителем прокуратуры Октябрьского района», — заявили «ПМ» в управлении образования.
Корреспонденту «ПМ» в следкоме сообщили, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося. В МВД заявили, что установили личность девочки. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.
По данным прокуратуры, группа школьников издевалась над 13-летней ученицей два дня подряд — 9 и 10 октября. Установлено, что 6 школьников в возрасте 11-13 лет причинили ученице 6 класса телесные повреждения.