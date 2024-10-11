В Красноярск придет похолодание до -4. Публикуем прогноз

По информации сервиса gismeteo, в субботу, 12 октября, утром ожидается до -2 градусов и небольшой мокрый снег. Днем температура воздуха составит -1 градус и будет идти снег. В вечерние часы столбик термометра опустится до -2 градусов, возможен небольшой мокрый снег. Ночью похолодает до -3.