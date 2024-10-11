В Красноярск придет похолодание до -4. Публикуем прогноз

Posted 11 октября, 01:07
Published 11 октября, 01:07
Modified 11 октября, 01:08
Updated 11 октября, 01:08
По информации сервиса gismeteo, в субботу, 12 октября, утром ожидается до -2 градусов и небольшой мокрый снег. Днем температура воздуха составит -1 градус и будет идти снег. В вечерние часы столбик термометра опустится до -2 градусов, возможен небольшой мокрый снег. Ночью похолодает до -3.
В воскресенье, 13 октября, в утренние часы прогнозируется около -4, днем будет около 0 градусов. Вечером похолодает до -2. В течение дня осадков не ожидается.
По предварительной информации, в понедельник, 14 октября, в Красноярске ожидаются ночные заморозки до -2 градусов, однако днем столбик термометра поднимется до +2.
В субботу в Красноярске порывы ветра будут достигать 5 м/с, в воскресенье скорость ветра не превысит 4 м/с.