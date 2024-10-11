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Posted 11 октября, 01:07

Published 11 октября, 01:07

Modified 11 октября, 01:08

Updated 11 октября, 01:08

Снег и похолодание до -4 пообещали красноярцам на выходных

В Красноярск придет похолодание до -4. Публикуем прогноз

11 октября 2024, 01:07
Фото: prmira.ru

Снег и похолодание до -4 пообещали красноярцам на выходных

Рассказываем, какая погода ждет красноярцев в выходные, 12 и 13 октября.

По информации сервиса gismeteo, в субботу, 12 октября, утром ожидается до -2 градусов и небольшой мокрый снег. Днем температура воздуха составит -1 градус и будет идти снег. В вечерние часы столбик термометра опустится до -2 градусов, возможен небольшой мокрый снег. Ночью похолодает до -3.

В воскресенье, 13 октября, в утренние часы прогнозируется около -4, днем будет около 0 градусов. Вечером похолодает до -2. В течение дня осадков не ожидается.

По предварительной информации, в понедельник, 14 октября, в Красноярске ожидаются ночные заморозки до -2 градусов, однако днем столбик термометра поднимется до +2.

Фото: gismeteo.ru

В субботу в Красноярске порывы ветра будут достигать 5 м/с, в воскресенье скорость ветра не превысит 4 м/с.

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