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Posted 11 октября, 02:41

Published 11 октября, 02:41

Modified 11 октября, 03:09

Updated 11 октября, 03:09

В Красноярске из-за серьезной аварии на Маерчака собралась огромная пробка

В Красноярске из-за серьезной аварии на Маерчака собралась огромная пробка

11 октября 2024, 02:41
Фото: t.me/kraschp
Сегодня утром, 11 октября, в Красноярске на улице Маерчака в сторону центра произошло серьезное лобовое столкновение.

Как утверждают очевидцы, в результате ДТП пострадал один из водителей. Судя по данным 2gis, из-за аварии на Маерчака, Брянской и Калинина собрались огромные пробки.

Фото: 2gis.ru

«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции рассказали, что 32-летний водитель Subaru ехал со Свободного в сторону Калинина, навстречу ему ехал 44-летний водитель Hyundai.

В результате столкновения пострадал водитель Hyundai. Сейчас сотрудники полиции регулируют дорожное движение и выясняют обстоятельства аварии.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#ДТП#Красноярск#Авария#ГИБДД#Калинина#Брянская#Маерчака
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