В Красноярске из-за серьезной аварии на Маерчака собралась огромная пробка

Posted 11 октября, 02:41
Published 11 октября, 02:41
Modified 11 октября, 03:09
Updated 11 октября, 03:09
Как утверждают очевидцы, в результате ДТП пострадал один из водителей. Судя по данным 2gis, из-за аварии на Маерчака, Брянской и Калинина собрались огромные пробки.
«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции рассказали, что 32-летний водитель Subaru ехал со Свободного в сторону Калинина, навстречу ему ехал 44-летний водитель Hyundai.
В результате столкновения пострадал водитель Hyundai. Сейчас сотрудники полиции регулируют дорожное движение и выясняют обстоятельства аварии.