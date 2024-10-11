prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 06:32

Published 11 октября, 06:32

Modified 11 октября, 07:10

Updated 11 октября, 07:10

В Красноярске выросло количество вредных выбросов. Почему?

В Красноярске выросло количество вредных выбросов. Почему?

11 октября 2024, 06:32
Фото: Сергей Филинин
В Красноярске в 2023 году зафиксировано на полторы тысячи больше выбросов от стационарных источников, чем годом ранее. Об этом стало известно из доклада от министра экологии края Владимира Часовитина.

Согласно отчету, в Красноярске в 2022 году зафиксировано 103,4 тысячи тонн выбросов от стационарных источников, а в 2023 году — 104,9 тысячи тонн, то есть на полторы тысячи больше.

Больше всего загрязняющих веществ от «Русала» — 53,8 тонн в год. Но при этом ежегодно компания сокращает количество выбросов.

Далее следует СГК — 35,7 тысяч тонн, хотя годом ранее было 33,9 тысяч тонн — на 1,8 тысячи тонн меньше. Министр объяснил увеличение тем, что выросла выработка электроэнергии и закрылись котельные, данные о которых ранее не фиксировались.

Отметим, данные о выбросах крупных компаний составлялись на основе статистических отчетностей. Другие данные формировались «по результатам сводных расчетов загрязнения», выполненных минприроды РФ.

Доля частного сектора в загрязнении воздуха составляет, по данным министерства, 22,6 тысячи тонн выбросов за 2023 год. А на транспорт приходится 3,8 тысячи тонн. Примерно 1,5 тысячи тонн выбросов было от предприятий малого и среднего бизнеса, которые не сдают отчетность.

Слайд из презентацииСлайд из презентации
Слайд из презентации. Фото: Минэкологии Красноярского края

В целом объем загрязняющих выбросов по краю уменьшился на 143,5 тысячи тонн. Это уменьшение произошло в основном за счет Норильска. В Норильском промышленном районе в 2022 году насчитали 1 миллион 796 тысяч тонн выбросов от стационарных источников. А в 2023 году — 1 миллион 686 тонн.

По словам министра, порядка 1,2 тысячи предприятий края должны снижать выбросы в периоды НМУ, однако не все это делают. К тому же инспекторы во время рейдов регулярно находят всё новые источники загрязнений. В связи с этим ведомство подготовило проект постановления о запрете юрлицам и ИП, которые держат свои котельные, использовать определенные виды угля, начиная с осени 2025 и 2026 годов.

  • Зимой 2023/2024 года в Красноярске режим «черного неба» действовал в общей сложности 37 дней — это почти в два раза больше чем 4 года назад: зимой 2020/2021 года режим НМУ действовал 19 дней. Мы рассмотрели причины по которым, экология в Красноярске становится хуже.
Читайте также:
В центре Красноярска закрыли крупную типографию из-за выбросовВ минэкологии края шокированы замерами выбросов на предприятии. Превышения в 7500 разКрасноярский ЭВРЗ обязали снизить количество выбросов. Что будет делать завод?
#Владислав Савончик#Экология#Красноярск#Статистика#Промышленность#Загрязнение#Выбросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика