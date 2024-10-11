В Красноярске выросло количество вредных выбросов. Почему?

Posted 11 октября, 06:32
Published 11 октября, 06:32
Modified 11 октября, 07:10
Updated 11 октября, 07:10
Согласно отчету, в Красноярске в 2022 году зафиксировано 103,4 тысячи тонн выбросов от стационарных источников, а в 2023 году — 104,9 тысячи тонн, то есть на полторы тысячи больше.
Больше всего загрязняющих веществ от «Русала» — 53,8 тонн в год. Но при этом ежегодно компания сокращает количество выбросов.
Далее следует СГК — 35,7 тысяч тонн, хотя годом ранее было 33,9 тысяч тонн — на 1,8 тысячи тонн меньше. Министр объяснил увеличение тем, что выросла выработка электроэнергии и закрылись котельные, данные о которых ранее не фиксировались.
Отметим, данные о выбросах крупных компаний составлялись на основе статистических отчетностей. Другие данные формировались «по результатам сводных расчетов загрязнения», выполненных минприроды РФ.
Доля частного сектора в загрязнении воздуха составляет, по данным министерства, 22,6 тысячи тонн выбросов за 2023 год. А на транспорт приходится 3,8 тысячи тонн. Примерно 1,5 тысячи тонн выбросов было от предприятий малого и среднего бизнеса, которые не сдают отчетность.
В целом объем загрязняющих выбросов по краю уменьшился на 143,5 тысячи тонн. Это уменьшение произошло в основном за счет Норильска. В Норильском промышленном районе в 2022 году насчитали 1 миллион 796 тысяч тонн выбросов от стационарных источников. А в 2023 году — 1 миллион 686 тонн.
По словам министра, порядка 1,2 тысячи предприятий края должны снижать выбросы в периоды НМУ, однако не все это делают. К тому же инспекторы во время рейдов регулярно находят всё новые источники загрязнений. В связи с этим ведомство подготовило проект постановления о запрете юрлицам и ИП, которые держат свои котельные, использовать определенные виды угля, начиная с осени 2025 и 2026 годов.