В Красноярске выросло количество вредных выбросов. Почему?

По словам министра, порядка 1,2 тысячи предприятий края должны снижать выбросы в периоды НМУ, однако не все это делают. К тому же инспекторы во время рейдов регулярно находят всё новые источники загрязнений. В связи с этим ведомство подготовило проект постановления о запрете юрлицам и ИП, которые держат свои котельные, использовать определенные виды угля, начиная с осени 2025 и 2026 годов.