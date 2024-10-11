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Posted 11 октября, 01:50

Published 11 октября, 01:50

Modified 11 октября, 11:34

Updated 11 октября, 11:34

В Красноярске построят спортивный комплекс за 700 миллионов

В Красноярске построят спортивный комплекс за 700 миллионов

11 октября 2024, 01:50
Фото: egrp365.ru
В Красноярске начались поиски подрядчика для строительства физкультурно-спортивного центра со спортзалом на улице Авиаторов. Тендер появился на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 707 миллионов 226 тысяч рублей. Средства выделят из краевого бюджета.

Площадь участка составит 11 050 квадратных метров. Судя по документам, подрядчику предстоит построить 2-этажное здание общей площадью 5 400 квадратных метров. Сейчас на месте будущего комплекса находится пустырь.

Фото: egrp365.ru

Одновременно заниматься в спортивном комплексе смогут 86 человек. Предполагается, что комплекс будет разделен на два блока. В игровом будет тренировочная локация и площадка для соревнований с трибунами на 246 мест.

В блоке вспомогательных и административных помещений будут расположены залы для тренажерных залов и шейпинга (вид ритмической гимнастики).

Заявки на участие в торгах принимают до 16 октября. Компания-победитель должна будет построить спорткомплекс до 15 декабря 2025 года.

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