В Красноярске построят спортивный комплекс за 700 миллионов

Posted 11 октября, 01:50
Published 11 октября, 01:50
Modified 11 октября, 11:34
Updated 11 октября, 11:34
Начальная цена контракта — 707 миллионов 226 тысяч рублей. Средства выделят из краевого бюджета.
Площадь участка составит 11 050 квадратных метров. Судя по документам, подрядчику предстоит построить 2-этажное здание общей площадью 5 400 квадратных метров. Сейчас на месте будущего комплекса находится пустырь.
Одновременно заниматься в спортивном комплексе смогут 86 человек. Предполагается, что комплекс будет разделен на два блока. В игровом будет тренировочная локация и площадка для соревнований с трибунами на 246 мест.
В блоке вспомогательных и административных помещений будут расположены залы для тренажерных залов и шейпинга (вид ритмической гимнастики).
Заявки на участие в торгах принимают до 16 октября. Компания-победитель должна будет построить спорткомплекс до 15 декабря 2025 года.