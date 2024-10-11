В Красноярском крае из-за ошибки врачей многодетная мать умерла от рака

Posted 11 октября, 09:37
Published 11 октября, 09:37
Modified 11 октября, 09:39
Updated 11 октября, 09:39
Как рассказали в прокуратуре, в марте 2022 года женщина встала на учет по беременности в Канскую межрайонную больницу, а в сентябре родила здоровую девочку. Спустя два месяца после родов женщине диагностировали онкологию, а через год она умерла.
Проверка показала, что при оказании медицинской помощи врачи допустили серьезные нарушения.
«Анамнез пациентки собран не в полном объеме, необходимые анализы и исследования лечащий врач не назначил, консилиум врачей для решения вопроса о прерывании беременности не собран, на консультацию к онкологу женщина направлена только после родов», — сообщили в ведомстве.
Ведомство обратилось в суд с иском и запросило компенсацию морального вреда. У погибшей остались трое детей. Суд постановил выплатить по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи.