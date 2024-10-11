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Posted 11 октября, 03:00

Published 11 октября, 03:00

Modified 11 октября, 11:35

Updated 11 октября, 11:35

В центре Красноярска двое мужчин во время драки разбили теплую остановку

В центре Красноярска двое мужчин во время драки разбили теплую остановку

11 октября 2024, 03:00
Фото: t.me/dorogi_krsk
В Красноярске двое мужчин устроили драку между собой и во время боя разбили теплую остановку. Об этом рассказали в управлении дорог и благоустройства (УДИБ).

Судя по данным с записи видеокамеры, инцидент произошел 4 октября. В УДИБ заявили, что остановка возле Театра оперы и балета пострадала от рук людей, «злоупотребляющих алкоголем и ведущих антисоциальный образ жизни».

Видео: t.me/dorogi_krsk.

На кадрах видно, как двое мужчин начали потасовку между собой. В какой-то момент один из них толкнул оппонента на стеклянную стену, которая в итоге разбилась.

В управлении дорог и благоустройства сообщили, что информацию об инциденте передали в полицию. Сейчас специалисты оценивают причиненный ущерб.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Полиция#Остановка#УДИБ#Театр оперы и балета#Вандалы
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