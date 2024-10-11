В центре Красноярска двое мужчин во время драки разбили теплую остановку

Posted 11 октября, 03:00
Published 11 октября, 03:00
Modified 11 октября, 11:35
Updated 11 октября, 11:35
Судя по данным с записи видеокамеры, инцидент произошел 4 октября. В УДИБ заявили, что остановка возле Театра оперы и балета пострадала от рук людей, «злоупотребляющих алкоголем и ведущих антисоциальный образ жизни».
На кадрах видно, как двое мужчин начали потасовку между собой. В какой-то момент один из них толкнул оппонента на стеклянную стену, которая в итоге разбилась.
В управлении дорог и благоустройства сообщили, что информацию об инциденте передали в полицию. Сейчас специалисты оценивают причиненный ущерб.