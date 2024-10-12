«1,5 часа провели в душном самолете»: в аэропорту Красноярска задержали рейс в Москву

Posted 12 октября, 09:16
Published 12 октября, 09:16
Modified 12 октября, 09:17
Updated 12 октября, 09:17
Изначально самолет авиакомпании «Победа» должен был вылететь из Красноярска в Москву сегодня в 07:40, однако рейс перенесли на 21:00.
Одна из пассажирок самолета рассказала «Проспекту Мира», что сначала была задержка посадки на рейс.
«Всех загрузили в самолет и вроде как начали даже буксировать самолет. Затем нас вернули обратно к аэропорту. Было видно, что у крыла не до конца закрывалась заслонка.
Нас завели в аэропорт. Какое-то время мы подождали, после чего нас обратно посадили в самолет. Мы сделали „круг почета“ и снова выяснилось, что заслонка не опускается.
Сначала нам говорили, что задержка произошла из-за того, что якобы самолет поздно прилетел. Потом якобы из-за технической неисправности. В итоге мы 1,5 часа провели в душном самолете. Одной женщине даже стало плохо».
По словам Ольги, на просьбы пассажиров покормить их, им сначала отказали. В итоге людей покормили только в 15:00. Девушка отметила, что «горячий обед» оказался холодным.
Также пассажирка рассказала, что показания о причинах задержки у представителя «Победы» разнятся.
«То он говорил, что аэропорт закрылся, то пилот со стюардами устали и их нельзя выпускать в рейс. Каждый раз у него новые причины.
На просьбу поменять рейс и посадить нас на другой борт, нам сказали либо вернуть билеты, либо ждать рейса до 21:00. Только в 15:30 объявили о том, что нас разместят в гостинице. В итоге пассажиры рейса написали коллективную жалобу в транспортную прокуратуру».
В ведомстве заявили, что рейс задержан из-за технической неисправности самолета. Также сотрудники транспортной прокуратуры следят за тем, чтобы права пассажиров не нарушались. Всего вылета ждут 188 человек.
Корреспондент «Проспекта Мира» попытался связаться с представителями авиакомпании «Победа», однако оперативно получить комментарий не удалось.