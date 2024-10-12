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Posted 12 октября, 09:16

Published 12 октября, 09:16

Modified 12 октября, 09:17

Updated 12 октября, 09:17

В красноярском аэропорту на 13 часов задержали рейс в Москву

«1,5 часа провели в душном самолете»: в аэропорту Красноярска задержали рейс в Москву

12 октября 2024, 09:16
Фото: t.me/zstproc

В красноярском аэропорту на 13 часов задержали рейс в Москву

Сегодня, 12 октября, в аэропорту Красноярска на 13 часов задержали рейс авиакомпании «Победа». Вылета ждут 188 пассажиров.

Изначально самолет авиакомпании «Победа» должен был вылететь из Красноярска в Москву сегодня в 07:40, однако рейс перенесли на 21:00.

Одна из пассажирок самолета рассказала «Проспекту Мира», что сначала была задержка посадки на рейс.

«Всех загрузили в самолет и вроде как начали даже буксировать самолет. Затем нас вернули обратно к аэропорту. Было видно, что у крыла не до конца закрывалась заслонка.
Нас завели в аэропорт. Какое-то время мы подождали, после чего нас обратно посадили в самолет. Мы сделали „круг почета“ и снова выяснилось, что заслонка не опускается.
Сначала нам говорили, что задержка произошла из-за того, что якобы самолет поздно прилетел. Потом якобы из-за технической неисправности. В итоге мы 1,5 часа провели в душном самолете. Одной женщине даже стало плохо».

По словам Ольги, на просьбы пассажиров покормить их, им сначала отказали. В итоге людей покормили только в 15:00. Девушка отметила, что «горячий обед» оказался холодным.

Также пассажирка рассказала, что показания о причинах задержки у представителя «Победы» разнятся.

«То он говорил, что аэропорт закрылся, то пилот со стюардами устали и их нельзя выпускать в рейс. Каждый раз у него новые причины.
На просьбу поменять рейс и посадить нас на другой борт, нам сказали либо вернуть билеты, либо ждать рейса до 21:00. Только в 15:30 объявили о том, что нас разместят в гостинице. В итоге пассажиры рейса написали коллективную жалобу в транспортную прокуратуру».

В ведомстве заявили, что рейс задержан из-за технической неисправности самолета. Также сотрудники транспортной прокуратуры следят за тем, чтобы права пассажиров не нарушались. Всего вылета ждут 188 человек.

Корреспондент «Проспекта Мира» попытался связаться с представителями авиакомпании «Победа», однако оперативно получить комментарий не удалось.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Аэропорт#Москва#Рейс#Пассажиры#Задержка#Транспортная прокуратура#Авиакомпания
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