13-летняя девочка, убившая двух сестер в Тольятти, заранее готовилась к преступлению

Posted 12 октября, 11:35
Published 12 октября, 11:35
Modified 12 октября, 11:35
Updated 12 октября, 11:35
13-летняя девочка зарезала младших сводных сестер, спрятала тела на балконе и пошла гулять в парк. Тела обнаружила другая сестра — 10-летняя девочка сначала решила, что девочки так играют в прятки, а потом увидела кровь и сообщила обо всем родителям.
Когда мать связалась с 13-летней дочкой, спросила, знает ли она, что случилось дома та, предварительно, написала: «Это я! Аахахах». Эта информация официально не подтверждена.
После допроса в СК и общения с психологом 13-летнюю девочку увезли в психоневрологический диспансер на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»).
Как пишет телеграм-канал Baza на свои источники, 13-летняя девочка заявила следователям, что давно думала об убийстве сводных сестер. Сообщается, что в день убийства подросток отнесла нож в комнату и спрятала его.
Согласно одному из показаний, утверждает Baza, девочка сомневалась в убийстве, однако все же решилась пойти на преступление после того, как сестры начали мешать ей делать уроки.
Врачи психиатрической клиники, в которой находится подросток, считают, что девочка хотела сделать больно своему отчиму. Так один из врачей охарактеризовал поступок девочки фразой «она уничтожила „любимые игрушки отчима“».
Специалисты предполагают, что подросток не любила отчима из-за его жестокого отношения к ее матери и считала, что ее сводные сестры получают всю родительскую любовь.
В настоящее время школьница находится в психиатрической клинике. Однако, как сообщают СМИ со ссылкой на свои источники, девочку, скорее всего, признают вменяемой.