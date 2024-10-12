Аналитики рассказали, сколько стоят квартиры в новостройках Красноярска

Posted 12 октября, 15:38
Published 12 октября, 15:38
Modified 12 октября, 15:46
Updated 12 октября, 15:46
Как отмечают эксперты, с июля по сентябрь интерес к жилью в новых домах у красноярцев вырос на 66%. При этом по итогам III квартала, недвижимость в новостройках Красноярска подешевела на 6%. Средняя стоимость квартиры в красноярских новостройках в июле–сентябре составила 7,3 миллиона рублей.
По словам аналитиков, в Красноярске цены на студии в новостройках упали на 1%. Средняя стоимость такого жилья в III квартале составила 4 миллиона рублей.
Что касается однокомнатных квартир, то их стоимость в новостройках Красноярска в июле–сентябре снизилась на 4% по сравнению со II кварталом 2024 года. Так, в III квартале средняя цена однушки составила 5 миллионов рублей.
Как отмечают аналитики, в среднем по России цены на 2-комнатные квартиры в новостройках выросли на 1% за квартал — до 9,3 миллиона рублей. Однако в Красноярске двушки подешевели на 5% и их средняя стоимость в III квартале составила 7,2 миллиона рублей.
В июле–сентябре цены на трехкомнатные квартиры в красноярских новостройках не изменились — 10,2 миллиона рублей.
Если говорить о ценах на квартиры с 4 комнатами и более, то цены на них в среднем по России упали на 2%. По данным аналитиков, средняя стоимость 4-комнатных квартир в новостройках Красноярска в III квартале составила 11,2 миллиона рублей.
Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что третий квартал стал первым после окончания программы массовой льготной ипотеки, которая распространялась на покупку нового жилья и завершилась в конце июня.
«На этом фоне в июле мы наблюдали локальный минимум спроса, а в августе и сентябре увидели небольшое оживление. В результате, по итогам квартала падения спроса мы не наблюдаем. Жилищный вопрос из жизни россиян никуда не делся, поэтому люди стараются решить его в изменившихся новых условиях. Покупатели адаптируются к действующим адресным программам, а также инструментам стимулирования спроса, которые применяют застройщики, в том числе траншевой ипотеке. Однако стоит отметить, что показатели спроса все еще значительно отстают от значений, зафиксированных по итогам третьего квартала прошлого года».