Красноярск исчезнет с 10-рублевой купюры. Вместо него будут печатать Новосибирск

Posted 12 октября, 05:05
Published 12 октября, 05:05
Modified 12 октября, 05:05
Updated 12 октября, 05:05
Банкноту Банка России образца 1997 года номиналом 10 рублей с изображением Красноярска ввели в обращение с 1 января 1998 года. На лицевой стороне напечатаны Коммунальный мост и часовня Параскевы Пятницы. На обратной стороне изображена Красноярская ГЭС.
В 2013 году из-за низкого номинала её перестали печатать. В начале 2023 года десятку решили вернуть в оборот.
Заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского главного управления ЦБ РФ Вячеслав Вилков рассказал порталу Vn.ru, что к концу 2025 года будет утвержден новый эскиз 10-рублевой купюры.
Планируется, что на лицевой стороне будет изображен Новосибирск, а на оборотной — памятник культуры Сибирского федерального округа. При этом, говорит Вилков, до сих пор неизвестно, что именно будет изображено на банкноте.