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Posted 12 октября, 05:05

Published 12 октября, 05:05

Modified 12 октября, 05:05

Updated 12 октября, 05:05

Новосибирск заменит Красноярск на 10-рублевой купюре

Красноярск исчезнет с 10-рублевой купюры. Вместо него будут печатать Новосибирск

12 октября 2024, 05:05
Фото: Банк России

Новосибирск заменит Красноярск на 10-рублевой купюре

Красноярск скоро исчезнет с 10-рублевой купюры. Вместо него на банкноте будут печатать Новосибирск.

Банкноту Банка России образца 1997 года номиналом 10 рублей с изображением Красноярска ввели в обращение с 1 января 1998 года. На лицевой стороне напечатаны Коммунальный мост и часовня Параскевы Пятницы. На обратной стороне изображена Красноярская ГЭС.

В 2013 году из-за низкого номинала её перестали печатать. В начале 2023 года десятку решили вернуть в оборот.

Заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского главного управления ЦБ РФ Вячеслав Вилков рассказал порталу Vn.ru, что к концу 2025 года будет утвержден новый эскиз 10-рублевой купюры.

Фото: Банк России

Планируется, что на лицевой стороне будет изображен Новосибирск, а на оборотной — памятник культуры Сибирского федерального округа. При этом, говорит Вилков, до сих пор неизвестно, что именно будет изображено на банкноте.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Новосибирск#Сибирь#ЦБ#Купюра#10 рублей
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