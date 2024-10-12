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Posted 12 октября, 06:05

Published 12 октября, 06:05

Modified 12 октября, 06:05

Updated 12 октября, 06:05

Ученый рассказала, насколько опасны магнитные бури для человека и техники

Ученый рассказала, насколько опасны магнитные бури для человека и техники

12 октября 2024, 06:05
Фото: Нейросеть
На Красноярск обрушился мощный геомагнитный шторм. Ученый рассказала, опасны ли магнитные бури для людей и бытовой техники.

10 и 11 октября Красноярск накрыл жесткий геомагнитный шторм. Слабая магнитная буря прогнозируется и на сегодня, 12 октября. Геомагнитные возмущения в течение дня составят 5-6 баллов.

Завкафедрой физики и математики института фармации и медицинской химии Пироговского университета Татьяна Мачнева заявила, что до сих пор точно неизвестно, как именно магнитные бури влияют на людей.

При этом, продолжает ученый, во время бурь у метеочувствительных людей наблюдаются общие признаки недомогания.

«Это в первую очередь люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой».

По словам Татьяны Мачневой, ученые выяснили, что геомагнитные возмущения оказывают воздействие на электронную аппаратуру, особенно на всё, что связано со спутниками и космической техникой.

Также под действием магнитных бурь могут происходить сбои в работе различного оборудования на Земле.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Магнитная буря#Ученый
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