Ученый рассказала, насколько опасны магнитные бури для человека и техники

Posted 12 октября, 06:05
Published 12 октября, 06:05
Modified 12 октября, 06:05
Updated 12 октября, 06:05
10 и 11 октября Красноярск накрыл жесткий геомагнитный шторм. Слабая магнитная буря прогнозируется и на сегодня, 12 октября. Геомагнитные возмущения в течение дня составят 5-6 баллов.
Завкафедрой физики и математики института фармации и медицинской химии Пироговского университета Татьяна Мачнева заявила, что до сих пор точно неизвестно, как именно магнитные бури влияют на людей.
При этом, продолжает ученый, во время бурь у метеочувствительных людей наблюдаются общие признаки недомогания.
«Это в первую очередь люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой».
По словам Татьяны Мачневой, ученые выяснили, что геомагнитные возмущения оказывают воздействие на электронную аппаратуру, особенно на всё, что связано со спутниками и космической техникой.
Также под действием магнитных бурь могут происходить сбои в работе различного оборудования на Земле.