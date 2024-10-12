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Posted 12 октября, 02:25

Published 12 октября, 02:25

Modified 12 октября, 02:25

Updated 12 октября, 02:25

В Красноярске для детей запустят дополнительный школьный автобус из Тихих зорь

В Красноярске для детей запустят дополнительный школьный автобус из Тихих зорь

12 октября 2024, 02:25
Фото: 1MI
В Красноярске на следующей неделе из Тихих зорь запустят дополнительный автобус для школьников. Об этом попросили родители учеников.

В сентябре во время прямой линии с губернатором края Михаилом Котюковым мама одного из учеников пожаловалась на то, что в школьных автобусах могут ездить только ученики первого и второго классов.

11 октября депутат краевого ЗС Илья Зайцев сообщил, что со следующей недели для детей из Тихих зорь начнет ходить дополнительный школьный автобус.

По словам Зайцева, директор школы №73 утвердила новое расписание движения школьных автобусов. Оно начнет действовать уже с понедельника, 14 октября.

Фото: t.me/zaitsev24

Планируется, что ученики будут ездить на автобусе до запуска новой школы в микрорайоне Тихие зори.

  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске изменится схема движения автобусов №23. Изменить маршрут решили после жалоб жителей Солнечного на переполненные автобусы №50.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Тихие зори#Илья Зайцев#Школа#Автобус#Школьники
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