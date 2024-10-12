В Красноярске для детей запустят дополнительный школьный автобус из Тихих зорь

Posted 12 октября, 02:25
Published 12 октября, 02:25
Modified 12 октября, 02:25
Updated 12 октября, 02:25
В сентябре во время прямой линии с губернатором края Михаилом Котюковым мама одного из учеников пожаловалась на то, что в школьных автобусах могут ездить только ученики первого и второго классов.
11 октября депутат краевого ЗС Илья Зайцев сообщил, что со следующей недели для детей из Тихих зорь начнет ходить дополнительный школьный автобус.
По словам Зайцева, директор школы №73 утвердила новое расписание движения школьных автобусов. Оно начнет действовать уже с понедельника, 14 октября.
Планируется, что ученики будут ездить на автобусе до запуска новой школы в микрорайоне Тихие зори.