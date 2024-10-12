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Posted 12 октября, 08:20

Published 12 октября, 08:20

Modified 12 октября, 15:45

Updated 12 октября, 15:45

В Красноярске неизлечимо больные дети несколько лет не могли получить медизделия

В Красноярске неизлечимо больные дети несколько лет не могли получить медизделия

12 октября 2024, 08:20
Фото: Прокуратура Красноярского края
В Красноярске несколько лет неизлечимо больным детям не предоставляли необходимые медицинские изделия. Нарушения выявила прокурорская проверка.

В ведомстве сообщили, что в Октябрьском районе 50 детей с паллиативным статусом не получали от государства необходимые для поддержания жизни медицинские изделия.

В этом году детям не предоставили аппараты ИВЛ, шприцы для питания, функциональные кровати, откашливатели и т. д. В результате это поставило под угрозу жизни юных пациентов.

В прокуратуре заявили, что сотрудники Красноярской межрайонной детской клинической больницы №4 не формировали и не передавали в паллиативную службу списки необходимых для пациентов медицинских изделий.

Фото: Прокуратура Красноярского края
«Нашлись нарушения и в работе самой паллиативной службы детской больницы №1. Если учреждение и предоставляло изделия, то делало это не в полном объеме. Причина — недостаточность финансирования».

В результате в отношении должностного лица детской больницы No4 завели уголовное дело о халатности (часть 1 статья 293 УК РФ).

В интернате «Подсолнух» тоже нашли нарушения. Там 14 больным детям не выдавали необходимый инвентарь. С виновных взыскали от 10 до 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сообщается, что краевой минздрав в итоге выделил 49 миллионов рублей на обеспечение 120 неизлечимо больных детей необходимыми медицинскими изделиями.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Медицина#Красноярск#Здоровье#Дети#Прокуратура#Минздрав#Уголовное дело
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