В Красноярске неизлечимо больные дети несколько лет не могли получить медизделия

Posted 12 октября, 08:20
Published 12 октября, 08:20
Modified 12 октября, 15:45
Updated 12 октября, 15:45
В ведомстве сообщили, что в Октябрьском районе 50 детей с паллиативным статусом не получали от государства необходимые для поддержания жизни медицинские изделия.
В этом году детям не предоставили аппараты ИВЛ, шприцы для питания, функциональные кровати, откашливатели и т. д. В результате это поставило под угрозу жизни юных пациентов.
В прокуратуре заявили, что сотрудники Красноярской межрайонной детской клинической больницы №4 не формировали и не передавали в паллиативную службу списки необходимых для пациентов медицинских изделий.
«Нашлись нарушения и в работе самой паллиативной службы детской больницы №1. Если учреждение и предоставляло изделия, то делало это не в полном объеме. Причина — недостаточность финансирования».
В результате в отношении должностного лица детской больницы No4 завели уголовное дело о халатности (часть 1 статья 293 УК РФ).
В интернате «Подсолнух» тоже нашли нарушения. Там 14 больным детям не выдавали необходимый инвентарь. С виновных взыскали от 10 до 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Сообщается, что краевой минздрав в итоге выделил 49 миллионов рублей на обеспечение 120 неизлечимо больных детей необходимыми медицинскими изделиями.