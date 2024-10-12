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Posted 12 октября, 02:08

Published 12 октября, 02:08

Modified 12 октября, 04:36

Updated 12 октября, 04:36

В красноярской многоэтажке взрывом выбило стекла на балконе. Один человек пострадал

В красноярской многоэтажке взрывом выбило стекла на балконе. Один человек пострадал

12 октября 2024, 02:08
Фото: prmira.ru
В Красноярске один человек пострадал при пожаре в многоэтажке на улице Лесопарковой. Из-за небольшого взрыва на балконе выбило стекла.

Сегодня ночью, 12 октября, одна из читательниц прислала в редакцию «Проспекта Мира» видео инцидента. Красноярска рассказала, что на Лесопарковой, 33 загорелась квартира на 10 этаже.

На кадрах записи видно, что в какой-то момент происходит взрыв, который выбивает стекла на балконе.

Видео: prmira.ru.

Корреспонденту «ПМ» в МЧС сообщили, что пожар произошел в квартире поздно вечером 11 октября. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 34 человека, из них 4 детей.

«Огнем повреждены домашние вещи в квартире и балконная группа на площади 15 квадратных метров. Пострадал один человек».

Также в МЧС объяснили, почему на балконе взрывной волной выбило стекла. В ведомстве пояснили, что из-за высокой температуры лопнуло балконное остекление и за счет притока кислорода произошел эффект увеличения огня.

Возгорание удалось ликвидировать в 00:51 12 октября. С огнем боролись 7 единиц техники и 25 сотрудников МЧС.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#МЧС#Лесопарковая#Пострадавший
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