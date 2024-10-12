В красноярской многоэтажке взрывом выбило стекла на балконе. Один человек пострадал

Posted 12 октября, 02:08
Published 12 октября, 02:08
Modified 12 октября, 04:36
Updated 12 октября, 04:36
Сегодня ночью, 12 октября, одна из читательниц прислала в редакцию «Проспекта Мира» видео инцидента. Красноярска рассказала, что на Лесопарковой, 33 загорелась квартира на 10 этаже.
На кадрах записи видно, что в какой-то момент происходит взрыв, который выбивает стекла на балконе.
Корреспонденту «ПМ» в МЧС сообщили, что пожар произошел в квартире поздно вечером 11 октября. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 34 человека, из них 4 детей.
«Огнем повреждены домашние вещи в квартире и балконная группа на площади 15 квадратных метров. Пострадал один человек».
Также в МЧС объяснили, почему на балконе взрывной волной выбило стекла. В ведомстве пояснили, что из-за высокой температуры лопнуло балконное остекление и за счет притока кислорода произошел эффект увеличения огня.
Возгорание удалось ликвидировать в 00:51 12 октября. С огнем боролись 7 единиц техники и 25 сотрудников МЧС.