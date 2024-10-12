В Красноярском крае в 453 кафе готовили блюда из продуктов неизвестного происхождения

Posted 12 октября, 03:42
Published 12 октября, 03:42
Modified 12 октября, 03:42
Updated 12 октября, 03:42
В ведомстве рассказали, что с начала этого года специалисты провели 780 проверок в отношении точек общепита.
Выяснилось, что 453 заведения не были зарегистрированы в системе «Меркурий» и для приготовления блюд использовали продукты неизвестного происхождения.
«Например, в кафе „Были тут“ и Dener Kebab в Минусинске, Chicken dener и Meat Chef. В двух кафе — „Мясо на углях“ (Ачинск) и „Юрта“ (Ермаковский район) частично оформляли ветеринарные документы на продукцию».
В Россельхознадзоре заявили, что 453 владельцам заведений направили предостережения.