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Posted 12 октября, 03:42

Published 12 октября, 03:42

Modified 12 октября, 03:42

Updated 12 октября, 03:42

В Красноярском крае в 453 кафе готовили блюда из продуктов неизвестного происхождения

В Красноярском крае в 453 кафе готовили блюда из продуктов неизвестного происхождения

12 октября 2024, 03:42
Фото: 1MI
В Красноярском крае больше 400 заведений использовали продукты неизвестного происхождения для приготовления блюд. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве рассказали, что с начала этого года специалисты провели 780 проверок в отношении точек общепита.

Выяснилось, что 453 заведения не были зарегистрированы в системе «Меркурий» и для приготовления блюд использовали продукты неизвестного происхождения.

«Например, в кафе „Были тут“ и Dener Kebab в Минусинске, Chicken dener и Meat Chef. В двух кафе — „Мясо на углях“ (Ачинск) и „Юрта“ (Ермаковский район) частично оформляли ветеринарные документы на продукцию».

В Россельхознадзоре заявили, что 453 владельцам заведений направили предостережения.

  • До этого мы писали о том, что в красноярских супермаркетах нашли готовые салаты с кишечной палочкой и плесенью.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Еда#Красноярский край#Кафе#Продукты#Россельхознадзор
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