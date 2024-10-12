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Posted 12 октября, 07:25

Published 12 октября, 07:25

Modified 12 октября, 15:45

Updated 12 октября, 15:45

Мужчина благодаря холодильнику выжил во время мощнейшего урагана «Милтон»

Во Флориде мужчину унесло в океан во время урагана «Милтон». Его спас холодильник

12 октября 2024, 07:25
Фото: t.me/bazabazon

Мужчина благодаря холодильнику выжил во время мощнейшего урагана «Милтон»

В США во время урагана «Милтон» мужчина смог выжить благодаря холодильнику. Он сутки дрейфовал в океане.

9 октября на американский штат Флорида обрушился мощнейший ураган «Милтон». По последним данным, из-за урагана по меньшей погибли 16 человек. Без электричества осталось больше 2 миллионов домовладений, еще десятки домов были полностью разрушены.

Как пишет The Guardian, во время урагана мужчину унесло в океан, где он больше суток дрейфовал по волнам на холодильнике и пережил порывы ветра в 140 м/с.

Сообщается, что рыболовецкое судно, которым управлял мужчина, сломалось. Из-за урагана связи с береговой охраной не было и мужчина не мог запросить эвакуацию.

Видео: t.me/bazabazon.

Через сутки спасатели нашли капитана судна в 48 километрах от побережья Флориды — он держался за холодильник, который унесло в океан.

По словам спасателей, мужчина пережил порывы ветра в 140 м/с и волны высотой 6-7 метров. Также капитану судна удалось выжить благодаря спасательному жилету и аварийному маяку, который показывал его местоположение.

#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Ураган#США#Выживание#Жизнь#Холодильник#Флорида
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