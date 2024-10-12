«Вы бессовестно врете»: жители Николаевки провели митинг и обвинили Логинова во лжи

Posted 12 октября, 10:41
Published 12 октября, 10:41
Modified 12 октября, 10:42
Updated 12 октября, 10:42
Николаевка попала в зону КРТ. Сейчас дома выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.
В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал в зону комплексного развития территории (КРТ).
В конце сентября местные жители пожаловались на мародеров, которые грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.
Сегодня, 12 октября, в телеграм-канале ТВК появилось видео с митинга, который устроили жители Николаевки. Сообщается, что на собрание пришло больше 100 человек.
Во время митинга представительница жителей Николаевки заявила, что мэр Логинов в прямом эфире «бессовестно» врет о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.
«Мы принесли папку с оценками от застройщика. Это официальные документы, где обозначена сумма за квадратный метр — 41, 48 и 50 тысяч рублей. Откуда вы взяли свою космическую сумму — 140 тысяч рублей за квадратный метр?
При этом вы совсем не говорите о земле. Почему вводите горожан в заблуждение, унижая николаевцев? Представляя нас вымогателями и шантажистами? Кто вам дал на это право?»
Также красноярка заявила, что Логинов врет о том, что к нему приходят жители Николаевки и благодаря его.
«Скажите, в каком тайном кабинете это происходит. Мы 2 года не можем записаться к вам на прием. Может быть мы не с той благодарностью к вам записываемся? Может вам какие-то дары нужно преподнести, чтобы попасть на прием?»
До этого мы писали о том, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков решил не отправлять мэра Красноярска Владислава Логинова в отставку.