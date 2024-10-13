Красноярка хотела заработать на бирже и потеряла 9 млн. Деньги заняла у мамы и подруг

Posted 13 октября, 06:36
Published 13 октября, 06:36
Modified 13 октября, 06:38
Updated 13 октября, 06:38
Как рассказали в прокуратуре, в июле 2024 года красноярке в интернете предложили заработать на криптовалютой платформе. Она согласилась.
Согласно инструкциям мошенников она перечислила на фейковую биржу первые 1,8 миллиона рублей — их она взяла в кредит. Потом она вложила еще 4 миллиона — взяла еще пять кредитов.
Чтобы «вывести заработок», девушка заняла у подруг 970 тысяч рублей и 350 тысяч у своей бабушки. Позднее, пытаясь вывести деньги, мама красноярки оформила кредиты и отдала девушке ещё 1,9 миллиона рублей.
Ни обещанного дохода, ни возврата денег девушка не дождалась. Она обратилась в полицию — возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).
С начала 2024 года жертвами мошенников стали 10 001 житель Красноярского края. За последнюю неделю — 181 человек. Они отдали аферистам больше 2,68 миллиарда рублей: 56,2 миллиона рублей за последнюю неделю.