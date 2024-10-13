Красноярца, который бросал об асфальт и душил пенсионерку, задержали

Posted 13 октября, 05:50
Published 13 октября, 05:50
Modified 13 октября, 05:52
Updated 13 октября, 05:52
Все произошло 10 октября в районе дома на Красноярском рабочем 111 Б. Неизвестный жег что-то на помойке — в какой-то момент 86-летняя пенсионерка сделала ему замечание. В ответ красноярец напал на женщину: повалил на асфальт, душил и угрожал предметом, похожим на нож.
Вечером избитая красноярка обратилась в полицию с заявлением.
Как сообщили в СК 13 октября, следователи и полицейские задержали 34-летнего красноярца по подозрению в нападении на пенсионерку.
В ближайшее время его доставят в следственный отдел и допросят.