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Posted 13 октября, 05:50

Published 13 октября, 05:50

Modified 13 октября, 05:52

Updated 13 октября, 05:52

Красноярца, который бросал об асфальт и душил пенсионерку, задержали

Красноярца, который бросал об асфальт и душил пенсионерку, задержали

13 октября 2024, 05:50
Фото: t.me/kraschp
В Красноярске задержали мужчину, который избил пенсионерку за сделанное замечание.

Все произошло 10 октября в районе дома на Красноярском рабочем 111 Б. Неизвестный жег что-то на помойке — в какой-то момент 86-летняя пенсионерка сделала ему замечание. В ответ красноярец напал на женщину: повалил на асфальт, душил и угрожал предметом, похожим на нож.

Видео: t.me/kraschp.

Вечером избитая красноярка обратилась в полицию с заявлением.

Как сообщили в СК 13 октября, следователи и полицейские задержали 34-летнего красноярца по подозрению в нападении на пенсионерку.

В ближайшее время его доставят в следственный отдел и допросят.

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