Красноярца, который бросал об асфальт и душил пенсионерку, задержали

Все произошло 10 октября в районе дома на Красноярском рабочем 111 Б. Неизвестный жег что-то на помойке — в какой-то момент 86-летняя пенсионерка сделала ему замечание. В ответ красноярец напал на женщину: повалил на асфальт, душил и угрожал предметом, похожим на нож.