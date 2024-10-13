Красноярцы останутся без мандаринов на Новый год? Поговорили с магазинами

Кроме того, хороший урожай ожидается в этом году в Абхазии — 40 тысяч тонн мандаринов. Этот объем готовы отправить на экспорт в РФ. Еще мандарины на рынок России поставляют Турция, Абхазия, Иран и Китай, а также ЮАР.