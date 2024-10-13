Красноярцы останутся без мандаринов на Новый год? Поговорили с магазинами

Posted 13 октября, 12:35
Published 13 октября, 12:35
Modified 13 октября, 12:37
Updated 13 октября, 12:37
В России мандарины для продажи почти не выращивают — в страну завозят около одного миллиона тонн этого фрукта в год. Летом мандарины привозят из Латинской Америки и Южной Африки, зимой — из Турции, Египта, Марокко.
Как рассказала представитель ягодного союза, специализирующаяся на экзотических фруктах Ирина Козий, в этом году могут возникнуть проблемы с поставками мандаринов из Марокко — из-за «санкций и сложной политической ситуации». Якобы из-за этого поставки из этой африканской страны «почти прекратились».
Из Марокко доставляют мандарины сорта «клементины».
В 2023 году в Марокко собрали всего 400 тысяч тонн мандарин. Однако в этом году, сообщает владелец компании Madarii, одного из крупнейших предприятий-импортеров мандаринов, Руслан Кисс ожидается урожай в 1 миллион тонн.
«Урожай в Марокко в этом году очень хороший. Сейчас оттуда в Россию отправился третий пароход с мандаринами», — цитирует Кисса «РБК».
Кроме того, хороший урожай ожидается в этом году в Абхазии — 40 тысяч тонн мандаринов. Этот объем готовы отправить на экспорт в РФ. Еще мандарины на рынок России поставляют Турция, Абхазия, Иран и Китай, а также ЮАР.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на государственный таможенный комитет Абхазии, уже завезли первую партию мандаринов нового урожая — 21 тонну. В 2023 году в это же время ввезли всего 133 килограмма.
В торговой сети «Командор» объяснили «Проспекту Мира», что пока не могут комментировать ситуацию именно с марокканскими мандаринами.
«Пока нет информации, ждем итогов сбора урожая в Марокко», — сообщили в сети.
В торговой сети «Красный Яр» объяснили «ПМ», что сезон мандарина из Марокко — это конец ноября–середина января.
«Торги на международном рынке по этому мандарину ещё не начались и официальной о возможных трудностях информации нет. В любом случае мы в этом точно не видим проблемы, так как уже на полке много сладкого и сочного мандарина на ветке [из Китая], который очень любит покупатель».
В 2023 году «ПМ» делал обзор на мандарины в магазинах города. Тогда мандарины из Марокко стоили от 226,9 до 315,7 рубля за килограмм. Были и другие сорта — в среднем килограмм стоил от 159,9 рубля до 349,8 рубля.
Сейчас, в октябре, нам удалось найти в магазинах килограмм мандарин по цене около 199-299 рублей за килограмм. Пока в сетях представлены фрукты из России, Китая и ЮАР.
Марокканский мандарин, отмечают в сети «Красный Яр», уже несколько лет по цене «не очень привлекателен» — поэтому он «не в топах продаж».
«Они залеживаются из-за того, что покупателю не интересны», — говорят в сети.
Как утверждает владелец компании Madarii Руслан Кисс, цены на мандарины в этом году могут «взлететь» на 20-40%.
«Особенность российского рынка — пик продаж мандаринов приходится на декабрь, но если нет снега, то мандарин не продается. Снег выпал — товар начинает продаваться, и цена на него взлетает на 20-40%. Мандарин — это продукт настроения», — говорит Кисс.
Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что за 2024 год цена на мандарины уже выросла на 7-10%.
По словам представителя ягодного союза Ирины Козийа, раньше стоимость мандаринов зимой снижалась, к декабрю опускаясь на 20%. Однако, считает Козий, в этом сезоне ожидается двукратный рост цен.