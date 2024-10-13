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Posted 13 октября, 12:35

Published 13 октября, 12:35

Modified 13 октября, 12:37

Updated 13 октября, 12:37

Красноярцы останутся без мандаринов на Новый год? Поговорили с магазинами

Красноярцы останутся без мандаринов на Новый год? Поговорили с магазинами

13 октября 2024, 12:35
Фото: prmira.ru
Представитель ягодного союза, специализирующаяся на экзотических фруктах, Ирина Козий заявила, что поставки мандаринов из Марокко в этом году практически прекратились. «Проспект Мира» попытался узнать, будет ли дефицит мандаринов в Красноярске и как изменятся цены на них.

В России мандарины для продажи почти не выращивают — в страну завозят около одного миллиона тонн этого фрукта в год. Летом мандарины привозят из Латинской Америки и Южной Африки, зимой — из Турции, Египта, Марокко.

Почему может быть дефицит?

Как рассказала представитель ягодного союза, специализирующаяся на экзотических фруктах Ирина Козий, в этом году могут возникнуть проблемы с поставками мандаринов из Марокко — из-за «санкций и сложной политической ситуации». Якобы из-за этого поставки из этой африканской страны «почти прекратились».

Из Марокко доставляют мандарины сорта «клементины».

Останемся без мандаринов? Что говорят поставщики

В 2023 году в Марокко собрали всего 400 тысяч тонн мандарин. Однако в этом году, сообщает владелец компании Madarii, одного из крупнейших предприятий-импортеров мандаринов, Руслан Кисс ожидается урожай в 1 миллион тонн.

«Урожай в Марокко в этом году очень хороший. Сейчас оттуда в Россию отправился третий пароход с мандаринами», — цитирует Кисса «РБК».

Кроме того, хороший урожай ожидается в этом году в Абхазии — 40 тысяч тонн мандаринов. Этот объем готовы отправить на экспорт в РФ. Еще мандарины на рынок России поставляют Турция, Абхазия, Иран и Китай, а также ЮАР.

40 тысяч тонн мандаринов смогут поставить из Абхазии в Россию в этом году40 тысяч тонн мандаринов смогут поставить из Абхазии в Россию в этом году
40 тысяч тонн мандаринов смогут поставить из Абхазии в Россию в этом году. Фото: prmira.ru

Как сообщал ТАСС со ссылкой на государственный таможенный комитет Абхазии, уже завезли первую партию мандаринов нового урожая — 21 тонну. В 2023 году в это же время ввезли всего 133 килограмма.

Что говорят красноярские сети?

В торговой сети «Командор» объяснили «Проспекту Мира», что пока не могут комментировать ситуацию именно с марокканскими мандаринами.

«Пока нет информации, ждем итогов сбора урожая в Марокко», — сообщили в сети.

В торговой сети «Красный Яр» объяснили «ПМ», что сезон мандарина из Марокко — это конец ноября–середина января.

«Торги на международном рынке по этому мандарину ещё не начались и официальной о возможных трудностях информации нет. В любом случае мы в этом точно не видим проблемы, так как уже на полке много сладкого и сочного мандарина на ветке [из Китая], который очень любит покупатель».

А что будет с ценами?

В 2023 году «ПМ» делал обзор на мандарины в магазинах города. Тогда мандарины из Марокко стоили от 226,9 до 315,7 рубля за килограмм. Были и другие сорта — в среднем килограмм стоил от 159,9 рубля до 349,8 рубля.

Сейчас, в октябре, нам удалось найти в магазинах килограмм мандарин по цене около 199-299 рублей за килограмм. Пока в сетях представлены фрукты из России, Китая и ЮАР.

Это скриншот из магазинов «Лента», «Командор» и MetroЭто скриншот из магазинов «Лента», «Командор» и Metro
Это скриншот из магазинов «Лента», «Командор» и Metro. Фото: kuper.ru

Марокканский мандарин, отмечают в сети «Красный Яр», уже несколько лет по цене «не очень привлекателен» — поэтому он «не в топах продаж».

«Они залеживаются из-за того, что покупателю не интересны», — говорят в сети.

Как утверждает владелец компании Madarii Руслан Кисс, цены на мандарины в этом году могут «взлететь» на 20-40%.

«Особенность российского рынка — пик продаж мандаринов приходится на декабрь, но если нет снега, то мандарин не продается. Снег выпал — товар начинает продаваться, и цена на него взлетает на 20-40%. Мандарин — это продукт настроения», — говорит Кисс.

Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявил, что за 2024 год цена на мандарины уже выросла на 7-10%.

По словам представителя ягодного союза Ирины Козийа, раньше стоимость мандаринов зимой снижалась, к декабрю опускаясь на 20%. Однако, считает Козий, в этом сезоне ожидается двукратный рост цен.

  • Ранее мы рассказывали о стремительном подорожании масла и других молочных продуктов в Красноярске. С начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. Молоко, творог, сыры и сметана подорожали на 7-18%.
  • Красноярский блогер сравнивал, как подорожали продукты за девять лет: с 2015 по 2024 год.
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