Красноярцы поспорили, нужен ли аэроэкспресс от города до аэропорта

Posted 13 октября, 08:42
Published 13 октября, 08:42
Modified 13 октября, 08:45
Updated 13 октября, 08:45
Недавно тему появления аэроэкспресса до аэропорта Красноярск поднял архитектор Антон Шаталов. Он считает, что такой транспорт до аэропорта появится, когда трафик пассажиров вырастет минимум до 10 миллионов человек в год. Сейчас он составляет около четырех миллионов.
«Планы такие [запустить электричку до аэропорта] у РЖД есть. Не думаю только, что им суждено сбыться в ближайшие десять лет, — говорил архитектор.
Красноярцы в соцсетях стали обсуждать эту идею. Многие писали, что не иметь такой транспорт в городе «стыдно».
«Стыдно Красноярску не иметь электропоездов в аэропорт. По сути 90% пассажиров добираются до аэропорта на легковых. Это нерационально, неправильно и нагрузка на экологию, да и припарковаться сложно и дорого».
«Лучше бы это сделали, чем это метро!»
«Лучше иметь и не использовать, чем не иметь и горько сожалеть об этом».
Некоторые предлагали идеи о том, как сделать такой транспорт выгодным.
«На этом электропоезде можно возить не только авиапассажиров, но и жителей населенных пунктов по пути следования, как это происходит во Владивостоке. Естественно, нужно продумать маршрут».
«Если бы с умом — то можно было кучу поселков в сторону аэропорта сделать на порядок доступнее».
«Идея хорошая, можно проложить её через красивые места — так, чтобы не нанести вред природе, и тогда пассажиропоток увеличится за счёт экскурсий, и сделать сам транспорт необычный, по форме, чтоб панорама была и обзор».
Другие писали, что в аэроэкспрессе нет смысла сейчас — он не будет пользоваться популярностью.
«В Самаре, Екатеринбурге, Владивостоке есть аэроэкспресс, но им мало кто пользуется. Нужен действительно пассажиропоток не менее 10 млн».
«Аэроэкспресс — очень дорогое удовольствие. Строить новую ветку нереально, вся земля вокруг города частная, выкупать дорого! Не надо сравнивать с Москвой, где пассажиропоток в разы выше».
«Нафиг электричка не сдалась там. Тем более, что объем перевозок до плинтуса упал. Региональные рейсы убыточные».
«Красноярск чересчур нищий город, чтобы мечтать о таком».