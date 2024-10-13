Красноярцы поспорили, нужен ли аэроэкспресс от города до аэропорта

Недавно тему появления аэроэкспресса до аэропорта Красноярск поднял архитектор Антон Шаталов. Он считает, что такой транспорт до аэропорта появится, когда трафик пассажиров вырастет минимум до 10 миллионов человек в год. Сейчас он составляет около четырех миллионов.