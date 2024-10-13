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Posted 13 октября, 08:42

Published 13 октября, 08:42

Modified 13 октября, 08:45

Updated 13 октября, 08:45

Красноярцы поспорили, нужен ли аэроэкспресс от города до аэропорта

Красноярцы поспорили, нужен ли аэроэкспресс от города до аэропорта

13 октября 2024, 08:42
Фото: 2gis.ru
Красноярцы поспорили, насколько нужен аэроэкспресс от города до аэропорта. Вот их мнение.

Недавно тему появления аэроэкспресса до аэропорта Красноярск поднял архитектор Антон Шаталов. Он считает, что такой транспорт до аэропорта появится, когда трафик пассажиров вырастет минимум до 10 миллионов человек в год. Сейчас он составляет около четырех миллионов.

«Планы такие [запустить электричку до аэропорта] у РЖД есть. Не думаю только, что им суждено сбыться в ближайшие десять лет, — говорил архитектор.

Красноярцы в соцсетях стали обсуждать эту идею. Многие писали, что не иметь такой транспорт в городе «стыдно».

«Стыдно Красноярску не иметь электропоездов в аэропорт. По сути 90% пассажиров добираются до аэропорта на легковых. Это нерационально, неправильно и нагрузка на экологию, да и припарковаться сложно и дорого».
«Лучше бы это сделали, чем это метро!»
«Лучше иметь и не использовать, чем не иметь и горько сожалеть об этом».

Некоторые предлагали идеи о том, как сделать такой транспорт выгодным.

«На этом электропоезде можно возить не только авиапассажиров, но и жителей населенных пунктов по пути следования, как это происходит во Владивостоке. Естественно, нужно продумать маршрут».
«Если бы с умом — то можно было кучу поселков в сторону аэропорта сделать на порядок доступнее».
«Идея хорошая, можно проложить её через красивые места — так, чтобы не нанести вред природе, и тогда пассажиропоток увеличится за счёт экскурсий, и сделать сам транспорт необычный, по форме, чтоб панорама была и обзор».

Другие писали, что в аэроэкспрессе нет смысла сейчас — он не будет пользоваться популярностью.

«В Самаре, Екатеринбурге, Владивостоке есть аэроэкспресс, но им мало кто пользуется. Нужен действительно пассажиропоток не менее 10 млн».
«Аэроэкспресс — очень дорогое удовольствие. Строить новую ветку нереально, вся земля вокруг города частная, выкупать дорого! Не надо сравнивать с Москвой, где пассажиропоток в разы выше».
«Нафиг электричка не сдалась там. Тем более, что объем перевозок до плинтуса упал. Региональные рейсы убыточные».
«Красноярск чересчур нищий город, чтобы мечтать о таком».
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