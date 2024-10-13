На Калинина начали строить большой ЖК на пять тысяч жителей

Как пояснил Глушков, после решения этого вопроса, застройщик определится и с датой ввода трех домов в эксплуатацию. Однако, по условиям торгов, победитель должен в течение 10 лет после подписания контракта полностью комплексно застроить территорию — это значит, ЖК и все объекты должны полностью достроить к 2033 году.