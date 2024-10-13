На Калинина начали строить большой ЖК на пять тысяч жителей

Posted 13 октября, 13:33
Published 13 октября, 13:33
Modified 13 октября, 13:35
Updated 13 октября, 13:35
Микрорайон собираются построить в районе улицы Калинина, 84а. Недавно компания «Дом.рф» передала участок площадью 18,4 га застройщику под комплексное развитие территории (КРТ) застройщику — компании «Культбытстрой» («КБС»).
Всего там построят 150 тысяч квадратных метров жилья. Высота домов — от 6 до 18 этажей. Названия у будущего ЖК пока нет.
На начало стройки обратило внимание издание Ngs24.ru. Директор по развитию «КБС» Антон Глушков подтвердил изданию, что на участке началась стройка первых трех домов будущего ЖК — они будут панельными в 17 этажей. Их общая площадь — 25 тысяч квадрато
Сейчас идет подготовительная стадия — на территории роют котлованы и начинают забивать сваи. Пока проектная декларация не опубликовано, и к строительству не привлекают деньги дольщиков.
Как пояснил Глушков, после решения этого вопроса, застройщик определится и с датой ввода трех домов в эксплуатацию. Однако, по условиям торгов, победитель должен в течение 10 лет после подписания контракта полностью комплексно застроить территорию — это значит, ЖК и все объекты должны полностью достроить к 2033 году.
Еще сейчас «КБС» готовится проектировать транспортную развязку в районе виадука, который соединяет улицу Тотмина и Калинина.
«УДИБ выдало технические условия на примыкание [будущего ЖК] к улично-дорожной сети. Сейчас тут Т-образный перекресток. По планам он станет Х-образным, полноценной развязкой. Это будет продолжение виадука, который идет с Тотмина на Калинина, дальше в [будущий] микрорайон. В ближайшее время мы выполним проект и отправим на утверждение в УДИБ», — рассказал Глушков.
Как заявили в мэрии, застройщик уже сформировал и передал городу участок под строительство школы и детского сада на 670 и 280 мест соответственно.
В проект планировки еще включили строительство трёх спортплощадок, спортзала и досугового центра. В планах еще благоустроить берег реки Бугач и установят сооружения для водоотведения.