prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 04:33

Published 13 октября, 04:33

Modified 13 октября, 04:35

Updated 13 октября, 04:35

На рабочей неделе в Красноярске будет холодно и немного снежно

На рабочей неделе в Красноярске будет холодно и немного снежно. Вот прогноз

13 октября 2024, 04:33
Фото: prmira.ru

На рабочей неделе в Красноярске будет холодно и немного снежно

Публикуем прогноз погоды с 14 по 18 октября. Синоптики обещают максимум +5 и снег с дождем.

По данным gismeteo, в понедельник, 14 октября, будет до +4 днем. Ночью похолодает до –5.

Вторник, 15 октября, станет самым холодным днем недели — прогнозируют до +2 и мокрый снег. Однако ночью столбик термометра опустится всего до нуля градусов.

В среду, 16 октября, будет похожая погода, но снега будет меньше Днем — до +5, ночью — до –1.

В четверг, 17 октября, столбик термометра днём покажет +4. Ночью будет 0. Обещают снег. В пятницу, 18 октября, прогнозируют до +3 днем и до –1 ночью. В пятницу будет солнечно.

Фото: gismeteo.ru

Начало недели будет ветреным. В понедельник, вторник и среду скорость ветра будет достигать 6-7 м/с, в четверг и пятницу будет 3-4 м/с.

Читайте также:
Как победить осеннюю хандру? Вот девять способов от врачаКрасноярцам назвали топ-5 продуктов, которые нужно обязательно есть осенью
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз#Снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика