На рабочей неделе в Красноярске будет холодно и немного снежно. Вот прогноз

Posted 13 октября, 04:33
Published 13 октября, 04:33
Modified 13 октября, 04:35
Updated 13 октября, 04:35
По данным gismeteo, в понедельник, 14 октября, будет до +4 днем. Ночью похолодает до –5.
Вторник, 15 октября, станет самым холодным днем недели — прогнозируют до +2 и мокрый снег. Однако ночью столбик термометра опустится всего до нуля градусов.
В среду, 16 октября, будет похожая погода, но снега будет меньше Днем — до +5, ночью — до –1.
В четверг, 17 октября, столбик термометра днём покажет +4. Ночью будет 0. Обещают снег. В пятницу, 18 октября, прогнозируют до +3 днем и до –1 ночью. В пятницу будет солнечно.
Начало недели будет ветреным. В понедельник, вторник и среду скорость ветра будет достигать 6-7 м/с, в четверг и пятницу будет 3-4 м/с.