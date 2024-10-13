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Posted 13 октября, 07:56

Published 13 октября, 07:56

Modified 13 октября, 07:58

Updated 13 октября, 07:58

Не потеряют форму! Делимся лайфхаками по стирке пуховиков и курток в машинке

Не потеряют форму! Делимся лайфхаками по стирке пуховиков и курток в машинке

13 октября 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
Как сделать так, чтобы после стирки пуховики и куртки не теряли форму и хорошо отстирывались? Делимся советами по правильной стирке.

Домохозяйка и автор канала «Советы для дома» Анна поделилась лайфхаками, которые помогут сохранить вашу одежду в первозданном виде.

Во-первых, вещи нужно подготовить к стирке. Нужно внимательно осмотреть куртку — часто особенно загрязняются воротники, манжеты и карманы. Чтобы они отстирались, их нужно подготовить к стирке:

  • смешайте в емкости 100 мл теплой воды, чайную ложку нашатырного спирта и чайную ложку жидкого хозяйственного мыла;
  • возьмите мягкую ткань или губку и смочите в полученном растворе;
  • аккуратно обработайте засаленные участки.

Еще перед стиркой нужно проверить карманы в куртке — чтобы в них не осталось мелочи, ключей или других предметов. Потом нужно застегнуть все молнии и кнопки: это предотвратит их повреждение и сохранит форму куртки.

С вещи лучше убрать все съемные элементы: капюшоны, меховой декор и прочие детали лучше стирать отдельно или чистить вручную.

Фото: Изображение Midjourney

Если на куртке есть массивные замки или украшения, оберните их влажной салфеткой. Это убережет как сами детали, так и барабан стиральной машины от повреждений.

В итоге выверните куртку наизнанку: так сохранится внешний вид ткани и не будут появляться потертости.

Во-вторых, не менее важно правильно выбрать режим стирки — поэтому перед стиркой нужно изучить этикетку. Ярлык на одежде подскажет, при какой температуре и на каком режиме её стирать.

Если вы не уверены, что означают эти символы, обратите внимание на следующие:

  • таз с водой: разрешена машинная или ручная стирка.
  • цифры внутри таза: максимальная температура стирки.
  • квадрат с кругом внутри: возможность машинной сушки.

Чаще всего верхней одежде подходит деликатная стирка или режим для шерсти. Температура воды не должна превышать 30-40 градусов, а отжим рекомендуется ставить на 600-800 оборотов.

В-третьих, для самой стирки лучше использовать жидкие средства или капсулы. Они мягко очищают ткань и не оставляют разводов.

Фото: Изображение Midjourney

После завершения стирки можно включить дополнительное полоскание, чтобы моющее средство полностью вымылось из ткани. Это предотвратит появление разводов.

В-четвертых, пуховик нужно правильно высушить. Для ускорения сушки положите в барабан большое махровое полотенце и включите режим отжима. Полотенце впитает основную часть влаги, и куртка высохнет быстрее.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Одежда#Советы#Стирка
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