Не потеряют форму! Делимся лайфхаками по стирке пуховиков и курток в машинке

Posted 13 октября, 07:56
Published 13 октября, 07:56
Modified 13 октября, 07:58
Updated 13 октября, 07:58
Домохозяйка и автор канала «Советы для дома» Анна поделилась лайфхаками, которые помогут сохранить вашу одежду в первозданном виде.
Во-первых, вещи нужно подготовить к стирке. Нужно внимательно осмотреть куртку — часто особенно загрязняются воротники, манжеты и карманы. Чтобы они отстирались, их нужно подготовить к стирке:
Еще перед стиркой нужно проверить карманы в куртке — чтобы в них не осталось мелочи, ключей или других предметов. Потом нужно застегнуть все молнии и кнопки: это предотвратит их повреждение и сохранит форму куртки.
С вещи лучше убрать все съемные элементы: капюшоны, меховой декор и прочие детали лучше стирать отдельно или чистить вручную.
Если на куртке есть массивные замки или украшения, оберните их влажной салфеткой. Это убережет как сами детали, так и барабан стиральной машины от повреждений.
В итоге выверните куртку наизнанку: так сохранится внешний вид ткани и не будут появляться потертости.
Во-вторых, не менее важно правильно выбрать режим стирки — поэтому перед стиркой нужно изучить этикетку. Ярлык на одежде подскажет, при какой температуре и на каком режиме её стирать.
Если вы не уверены, что означают эти символы, обратите внимание на следующие:
Чаще всего верхней одежде подходит деликатная стирка или режим для шерсти. Температура воды не должна превышать 30-40 градусов, а отжим рекомендуется ставить на 600-800 оборотов.
В-третьих, для самой стирки лучше использовать жидкие средства или капсулы. Они мягко очищают ткань и не оставляют разводов.
После завершения стирки можно включить дополнительное полоскание, чтобы моющее средство полностью вымылось из ткани. Это предотвратит появление разводов.
В-четвертых, пуховик нужно правильно высушить. Для ускорения сушки положите в барабан большое махровое полотенце и включите режим отжима. Полотенце впитает основную часть влаги, и куртка высохнет быстрее.