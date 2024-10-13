Почти половина жителей считают Красноярск дорогим городом

Posted 13 октября, 07:21
Published 13 октября, 07:21
Modified 13 октября, 07:23
Updated 13 октября, 07:23
Опрос жителей провел сервис SuperJob. По мнению 40% жителей Красноярска, их город нельзя назвать дорогим. Однако в обратном убеждены 43% опрошенных.
Больше всего, говорят красноярцы, они тратят на жилье, продукты, проезд, жилищно-коммунальные и другие услуги — медицинские, бытовые, досуг и развлечения.
Больше всего жителей, которые считают свой город дорогим, в Москве — 56%. На втором месте расположилась Самара — 54%, третье заняли Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород — по 53%.
Реже всего отмечали высокую стоимость жизни в Челябинске — 33% жителей, Воронеже и Волгограде — по 38%.