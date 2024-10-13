prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 07:21

Published 13 октября, 07:21

Modified 13 октября, 07:23

Updated 13 октября, 07:23

Почти половина жителей считают Красноярск дорогим городом

Почти половина жителей считают Красноярск дорогим городом

13 октября 2024, 07:21
Фото: prmira.ru
43% красноярцев назвали свой город дорогим для жизни.

Опрос жителей провел сервис SuperJob. По мнению 40% жителей Красноярска, их город нельзя назвать дорогим. Однако в обратном убеждены 43% опрошенных.

Больше всего, говорят красноярцы, они тратят на жилье, продукты, проезд, жилищно-коммунальные и другие услуги — медицинские, бытовые, досуг и развлечения.

Больше всего жителей, которые считают свой город дорогим, в Москве — 56%. На втором месте расположилась Самара — 54%, третье заняли Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород — по 53%.

Реже всего отмечали высокую стоимость жизни в Челябинске — 33% жителей, Воронеже и Волгограде — по 38%.

Читайте также:
Красноярцы рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионовСколько денег нужно красноярцам для счастья?Красноярск не попал в топ-20 городов по уровню зарплат
#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Жизнь#Качество жизни
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика