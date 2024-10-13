prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 03:02

Published 13 октября, 03:02

Modified 13 октября, 03:04

Updated 13 октября, 03:04

Цистерна пролетела по улице: взрыв на заправке в Грозном унес жизни четырех человек

Цистерна пролетела по улице: взрыв на заправке в Грозном унес жизни четырех человек

13 октября 2024, 03:02
Фото: t.me/bazabazon
На проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв на АЗС «Лидер». В происшествии погибли четыре человека, из них двое детей.
Видео: t.me/bazabazon.

По данным СМИ, возгорание на заправке случилось около 15 часов по местному времени 12 октября. Огонь быстро охватил здание, а вскоре погремел взрыв. На кадрах с места происшествия видно, как в небо сначала взметнулись струи горящего топлива, а потом заправку разорвало изнутри.

Видео: t.me/bazabazon.

Взрыв был такой силы, что отбросил цистерну для горючего. Она пролетела около трехсот метров и упала во дворе жилого дома. По данным канала Baza, некоторые погибшие могли быть убиты именно этой цистерной.

Видео: t.me/bazabazon.

Следственный комитет Чеченской республики заявил, что в пожаре погибли четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что берет расследование под свой контроль и обещает наказать виновных.

#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика