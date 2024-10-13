Цистерна пролетела по улице: взрыв на заправке в Грозном унес жизни четырех человек

Posted 13 октября, 03:02
Published 13 октября, 03:02
Modified 13 октября, 03:04
Updated 13 октября, 03:04
По данным СМИ, возгорание на заправке случилось около 15 часов по местному времени 12 октября. Огонь быстро охватил здание, а вскоре погремел взрыв. На кадрах с места происшествия видно, как в небо сначала взметнулись струи горящего топлива, а потом заправку разорвало изнутри.
Взрыв был такой силы, что отбросил цистерну для горючего. Она пролетела около трехсот метров и упала во дворе жилого дома. По данным канала Baza, некоторые погибшие могли быть убиты именно этой цистерной.
Следственный комитет Чеченской республики заявил, что в пожаре погибли четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что берет расследование под свой контроль и обещает наказать виновных.