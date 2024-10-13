Цистерна пролетела по улице: взрыв на заправке в Грозном унес жизни четырех человек

По данным СМИ, возгорание на заправке случилось около 15 часов по местному времени 12 октября. Огонь быстро охватил здание, а вскоре погремел взрыв. На кадрах с места происшествия видно, как в небо сначала взметнулись струи горящего топлива, а потом заправку разорвало изнутри.