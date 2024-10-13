В Красноярске начали продавать дешевые авиабилеты в Омск

Как сообщают представители авиакомпании, цена билета в одну сторону из Красноярска в Омск не превысит 7089 рублей. На начало ноября, например, можно купить билет от 4,5 тысячи рублей. Однако, как сообщает сайт авиакомпании, билетов по такой цене осталось мало.