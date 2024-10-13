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Posted 13 октября, 09:51

Published 13 октября, 09:51

Modified 13 октября, 09:53

Updated 13 октября, 09:53

В Красноярске начали продавать дешевые авиабилеты в Омск

В Красноярске начали продавать дешевые авиабилеты в Омск

13 октября 2024, 09:51
Фото: Владимир Почекутов, t.me/kja_inform
С 1 ноября запускают новый субсидированный авиарейс Красноярск–Омск. Его будет выполнять авиакомпания «Россия».

Вылеты из Красноярска в Омск будут три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Из Омска в Красноярск — по понедельникам, четвергам и субботам.

Как сообщают представители авиакомпании, цена билета в одну сторону из Красноярска в Омск не превысит 7089 рублей. На начало ноября, например, можно купить билет от 4,5 тысячи рублей. Однако, как сообщает сайт авиакомпании, билетов по такой цене осталось мало.

Фото: www.aeroflot.ru

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс Красноярск–Омск можно приобрести от S7 — за 10 012 рублей, от Utair за 15 121 рубль.

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