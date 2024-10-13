В Красноярске начали продавать дешевые авиабилеты в Омск

Posted 13 октября, 09:51
Published 13 октября, 09:51
Modified 13 октября, 09:53
Updated 13 октября, 09:53
Вылеты из Красноярска в Омск будут три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Из Омска в Красноярск — по понедельникам, четвергам и субботам.
Как сообщают представители авиакомпании, цена билета в одну сторону из Красноярска в Омск не превысит 7089 рублей. На начало ноября, например, можно купить билет от 4,5 тысячи рублей. Однако, как сообщает сайт авиакомпании, билетов по такой цене осталось мало.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс Красноярск–Омск можно приобрести от S7 — за 10 012 рублей, от Utair за 15 121 рубль.