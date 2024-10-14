Богучанская ГЭС передала «Чемодан добра» для школьников

Posted 14 октября, 08:12
Published 14 октября, 08:12
Modified 14 октября, 08:14
Updated 14 октября, 08:14
Подарки энергетиков передали в Комплексный центр социального обслуживания «Кежемский» уже во второй раз: акция стартовала в 10-х числах августа, за все время коробки для сбора помощи, установленные в помещениях ГЭС, заполнили дважды.
«Сотрудники Богучанской ГЭС уже много лет помогают детям из многодетных и неблагополучных семей Кежемского района подготовиться к новому учебному году. Спасибо всем неравнодушным людям, принявшим участие в акции „Чемодан добра“, — сказала директор КЦСОН Клавдия Никонова.
Акция регулярно проводится с 2016 года в рамках Программы благотворительной деятельности, сформированной на основе обращений органов власти, общественных организаций и жителей Кодинска и Кежемского района. В 2024 году по решению Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» расходы по программе увеличены до 9,74 млн рублей.
В московских офисах РусГидро проводит акцию «Чемодан добра» шестой год. При этом более 10 лет энергетики регионов присутствия компании помогают собрать в школу подопечных социальных учреждений в рамках благотворительной и волонтерской программ собирают портфели для школьников.