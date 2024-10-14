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Posted 14 октября, 09:14

Published 14 октября, 09:14

Modified 14 октября, 09:53

Updated 14 октября, 09:53

«КрасАвиа» перевезла больше 394 тысяч пассажиров за 9 месяцев

«КрасАвиа» перевезла больше 394 тысяч пассажиров за 9 месяцев

14 октября 2024, 09:14
Фото: Кирилл Скурихин
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В «КрасАвиа» подвели итоги за 9 месяцев 2024 года. Авиакомпании перевезла 394 031 пассажира (+4% к аналогичному периоду 2023 года), в том числе, на регулярных линиях 303 569 человек. Наибольшая загрузка традиционно пришлась на лето — с июля по август перевезли более 170 тысяч пассажиров (+6%).

Наиболее популярными направлениями на территории Красноярского края традиционно стали Тура (Эвенкия), Туруханск и Северо-Енисейск. Что особенно важно, в высокий сезон летних отпусков и школьных каникул, в «КрасАвиа» была обеспечена достаточная частота рейсов и емкость самолетов, чтобы предоставить возможность всем жителям отдаленных районов вылететь к месту отдыха и обратно.

В пиковый период были организованы дополнительные рейсы на северные направления. Обеспечено стабильное регулярное сообщение с Хатангой. На межрегиональных линиях наибольшим спросом пользовались Абакан, Нижнеангарск, Горно-Алтайск. Было востребовано и международное направление в Улан-Батор, куда на летний период количество рейсов было увеличено до двух раз в неделю.

«Авиакомпания неплохо отработала высокий сезон. Несмотря на то, что мы практически достигли своего производственного максимума относительного того парка воздушных судов, который имеется в КрасАвиа на сегодняшний день, нам удается обеспечивать прирост пассажиропотока. К концу года мы стремимся выйти на цифру в полмиллиона пассажиров. Начиная с 2018 года количество направлений в КрасАвиа увеличилось с 12 до 34. Основной прирост произошел за счет межрегиональных линий, на которых есть реальный спрос на авиасообщение с Красноярском. Теперь мы наращиваем частоту рейсов, чтобы пассажирам было удобно планировать деловые поездки. Также в этом году жители Красноярского края получили возможность более широко использовать маршрутную сеть из Красноярска как внутри региона, так и за его пределами в рамках интерлайн-соглашения с Аэрофлота и КрасАвиа», — отметил генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.

С 26 октября авиакомпания «КрасАвиа» приступит к выполнению рейсов по зимнему расписанию, в котором будут сохранены все направления летней полетной программы текущего года (с незначительной корректировкой по частоте выполнения рейсов). Расписание будет действовать по 30 марта 2025 года, продажа авиабилетов уже открыта на всю глубину полетов.

#Владислав Савончик
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