«КрасАвиа» перевезла больше 394 тысяч пассажиров за 9 месяцев

В пиковый период были организованы дополнительные рейсы на северные направления. Обеспечено стабильное регулярное сообщение с Хатангой. На межрегиональных линиях наибольшим спросом пользовались Абакан, Нижнеангарск, Горно-Алтайск. Было востребовано и международное направление в Улан-Батор, куда на летний период количество рейсов было увеличено до двух раз в неделю.