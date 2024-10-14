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Posted 14 октября, 04:25

Published 14 октября, 04:25

Modified 14 октября, 06:10

Updated 14 октября, 06:10

Красноярские нефтяники выпустили в Енисей 800 тысяч мальков стерляди

Красноярские нефтяники выпустили в Енисей 800 тысяч мальков стерляди

14 октября 2024, 04:25
Фото: РН-Ванкор
В Красноярском крае экологи «РН-Ванкор» (входит в нефтегазовый комплекс НК «Роснефть») выпустили в Енисей 800 тысяч мальков стерляди енисейской популяции.

Молодь стерляди выпустили в Сухобузимском районе в присутствии надзорных и природоохранных органов, экологов «РН-Ванкор» и школьников из «Движения Первых».

Мальков специально вырастили по заказу нефтяников на рыбоводно-инкубационном заводе, так как в естественной среде у мальков невысокие шансы на выживание. Поэтому молодь вырастили в искусственной среде и выпустили уже после того, как мальки окрепли.

Фото: РН-Ванкор

Место для выпуска подбирали специалисты-ихтиологи. Они учитывали гидрологические условия — температуру, химический состав воды, и наличие естественной кормовой базы, необходимой для этого вида рыб.

Вся работа ведется в сотрудничестве с Енисейским филиалом «Главрыбвода», занимающегося искусственным воспроизводством водных биоресурсов для поддержания численности ценных и особо ценных видов рыб.

С начала работы в Красноярском крае «РН-Ванкор» выпустил в сибирские водоемы больше 10 миллионов мальков рыб осетровых и лососевых семейств — краснокнижного осетра, стерляди, сига, хариуса, пеляди, тайменя.

Также в Енисей мальков стерляди и хариуса выпустили дочерние предприятия «Роснефти», работающие в Красноярском крае, — «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

#Никита Алексеев
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