Красноярские нефтяники выпустили в Енисей 800 тысяч мальков стерляди

Posted 14 октября, 04:25
Published 14 октября, 04:25
Modified 14 октября, 06:10
Updated 14 октября, 06:10
Молодь стерляди выпустили в Сухобузимском районе в присутствии надзорных и природоохранных органов, экологов «РН-Ванкор» и школьников из «Движения Первых».
Мальков специально вырастили по заказу нефтяников на рыбоводно-инкубационном заводе, так как в естественной среде у мальков невысокие шансы на выживание. Поэтому молодь вырастили в искусственной среде и выпустили уже после того, как мальки окрепли.
Место для выпуска подбирали специалисты-ихтиологи. Они учитывали гидрологические условия — температуру, химический состав воды, и наличие естественной кормовой базы, необходимой для этого вида рыб.
Вся работа ведется в сотрудничестве с Енисейским филиалом «Главрыбвода», занимающегося искусственным воспроизводством водных биоресурсов для поддержания численности ценных и особо ценных видов рыб.
С начала работы в Красноярском крае «РН-Ванкор» выпустил в сибирские водоемы больше 10 миллионов мальков рыб осетровых и лососевых семейств — краснокнижного осетра, стерляди, сига, хариуса, пеляди, тайменя.
Также в Енисей мальков стерляди и хариуса выпустили дочерние предприятия «Роснефти», работающие в Красноярском крае, — «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз».