Красноярскому пенсионеру выплатят больше 65 тысяч за навязанные фильтры для воды

Posted 14 октября, 03:08
Published 14 октября, 03:08
Modified 14 октября, 03:08
Updated 14 октября, 03:08
Как рассказали в Роспотребнадзоре, в ноябре 2022 года к пенсионеру пришли двое мужчин, представившись сотрудниками водоканала. Они заявили, что им поручили установить в его квартире фильтры для воды с 50% скидкой, как «Ветерану труда РФ».
Пенсионер поверил им на слово и подписал два договора по установке и обслуживанию фильтров. Также ему гарантировали бесплатное техобслуживание на протяжении 5 лет. За все это житель Ачинска заплатил 49 800 рублей.
В Роспотребнадзоре отмечают, что пенсионер думал, что он не может отказаться от установки фильтров. Более того, пенсионер выяснил, что фильтры, которые ему установили, в свободной продаже оказались намного дешевле.
Ачинец неоднократно пытался расторгнуть договор, однако индивидуальный предприниматель на звонки и претензии не отвечал.
В итоге суд взыскал с индивидуального предпринимателя 65 770 рублей: 10 847 — разница между ценой двух систем водоочистки, установленной договором, и ценой в свободной продаже; 20 600 рублей — стоимость техобслуживания водоочистителей; 9 400 рублей — стоимость услуг по установке; моральный вред — 3 000 рублей; штраф — 21 923 рубля.