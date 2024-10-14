Красноярскому пенсионеру выплатят больше 65 тысяч за навязанные фильтры для воды

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в ноябре 2022 года к пенсионеру пришли двое мужчин, представившись сотрудниками водоканала. Они заявили, что им поручили установить в его квартире фильтры для воды с 50% скидкой, как «Ветерану труда РФ».