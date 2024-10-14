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Posted 14 октября, 03:08

Published 14 октября, 03:08

Modified 14 октября, 03:08

Updated 14 октября, 03:08

Красноярскому пенсионеру выплатят больше 65 тысяч за навязанные фильтры для воды

Красноярскому пенсионеру выплатят больше 65 тысяч за навязанные фильтры для воды

14 октября 2024, 03:08
Фото: 1MI
В Красноярском крае пенсионеру из Ачинска навязали фильтры для очистки воды. Мужчина два года не мог расторгнуть договор и вернуть деньги.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в ноябре 2022 года к пенсионеру пришли двое мужчин, представившись сотрудниками водоканала. Они заявили, что им поручили установить в его квартире фильтры для воды с 50% скидкой, как «Ветерану труда РФ».

Пенсионер поверил им на слово и подписал два договора по установке и обслуживанию фильтров. Также ему гарантировали бесплатное техобслуживание на протяжении 5 лет. За все это житель Ачинска заплатил 49 800 рублей.

В Роспотребнадзоре отмечают, что пенсионер думал, что он не может отказаться от установки фильтров. Более того, пенсионер выяснил, что фильтры, которые ему установили, в свободной продаже оказались намного дешевле.

Ачинец неоднократно пытался расторгнуть договор, однако индивидуальный предприниматель на звонки и претензии не отвечал.

В итоге суд взыскал с индивидуального предпринимателя 65 770 рублей: 10 847 — разница между ценой двух систем водоочистки, установленной договором, и ценой в свободной продаже; 20 600 рублей — стоимость техобслуживания водоочистителей; 9 400 рублей — стоимость услуг по установке; моральный вред — 3 000 рублей; штраф — 21 923 рубля.

  • До этого мы рассказывали о том, что «Ростелеком» заплатит красноярцу больше 9 тысяч рублей. Провайдер навязал ему услугу видеонаблюдения и покупку видеокамеры, отказавшись заключать договор о подключении интернета.
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