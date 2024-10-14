Красноярцам рассказали, как снизить риск заражения ОРВИ. Вот несколько способов

Posted 14 октября, 02:13
Published 14 октября, 02:13
Modified 14 октября, 02:13
Updated 14 октября, 02:13
В первую очередь специалисты рекомендуют регулярно мыть руки и использовать антисептик. Эксперты советуют не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту, а также одеваться по погоде.
Если вы чихаете или кашляете, то делайте это в салфетку или в сгиб локтя. Во время болезни лучше остаться дома, чтобы снизить риск осложнений и не заразить других.
В Роспотребнадзоре также рекомендуют поддерживать чистоту дома и на работе. Для этого необходимо протирать поверхности антимикробными салфетками.
Для снижения риска заражения ОРВИ нужно высыпаться, больше двигаться, разнообразно питаться, соблюдать режим дня и отказаться от вредных привычек.