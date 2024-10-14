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Posted 14 октября, 02:13

Published 14 октября, 02:13

Modified 14 октября, 02:13

Updated 14 октября, 02:13

Красноярцам рассказали, как снизить риск заражения ОРВИ

Красноярцам рассказали, как снизить риск заражения ОРВИ. Вот несколько способов

14 октября 2024, 02:13
Фото: 1MI

Красноярцам рассказали, как снизить риск заражения ОРВИ

В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, как можно снизить риск заражения ОРВИ. Вот несколько правил.

В первую очередь специалисты рекомендуют регулярно мыть руки и использовать антисептик. Эксперты советуют не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту, а также одеваться по погоде.

Если вы чихаете или кашляете, то делайте это в салфетку или в сгиб локтя. Во время болезни лучше остаться дома, чтобы снизить риск осложнений и не заразить других.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют поддерживать чистоту дома и на работе. Для этого необходимо протирать поверхности антимикробными салфетками.

Для снижения риска заражения ОРВИ нужно высыпаться, больше двигаться, разнообразно питаться, соблюдать режим дня и отказаться от вредных привычек.

  • До этого мы рассказывали о том, что несколько школ Красноярска закрыли на карантин из-за роста заболеваемости пневмонией и ОРВИ. К примеру, в школе №158 у 11 человек нашли пневмонию.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевания#ОРВИ
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