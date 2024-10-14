Красноярцы заметили дым в районе Николаевки. Там горят хозпостройки

Posted 14 октября, 02:38
Published 14 октября, 02:38
Modified 14 октября, 02:38
Updated 14 октября, 02:38
Видео инцидента опубликовали в «ЧП Красноярск». По словам очевидцев, в Николаевке загорелся частный дом.
«Проспекту Мира» в МЧС сообщили, что на улице Советской горят хозяйственные постройки. Предварительная площадь возгорания — 100 квадратных метров.
«В настоящее время информации о пострадавших не поступало. В тушении задействовано 7 единиц техники и 28 человек».
Сообщается, что возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.
Николаевка попала в зону КРТ. Сейчас дома выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.
В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал в зону комплексного развития территории (КРТ).
В конце сентября местные жители пожаловались на мародеров, которые грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.