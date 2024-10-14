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Posted 14 октября, 02:38

Published 14 октября, 02:38

Modified 14 октября, 02:38

Updated 14 октября, 02:38

В Красноярске в Николаевке горят хозпостройки

Красноярцы заметили дым в районе Николаевки. Там горят хозпостройки

14 октября 2024, 02:38
Фото: t.me/kraschp

В Красноярске в Николаевке горят хозпостройки

Сегодня утром, 14 октября, жители Красноярска заметили черный столб дыма в районе Николаевки.

Видео инцидента опубликовали в «ЧП Красноярск». По словам очевидцев, в Николаевке загорелся частный дом.

Видео: t.me/kraschp.

«Проспекту Мира» в МЧС сообщили, что на улице Советской горят хозяйственные постройки. Предварительная площадь возгорания — 100 квадратных метров.

«В настоящее время информации о пострадавших не поступало. В тушении задействовано 7 единиц техники и 28 человек».

Сообщается, что возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

  • До этого мы рассказывали о том, что на прошлой неделе в Красноярске жители Николаевки провели митинг против КРТ. Люди обвинили мэра Логинова во лжи. Одна из жительниц заявила, что Логинов в прямом эфире «бессовестно» врет о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.

Николаевка попала в зону КРТ. Сейчас дома выкупает застройщик, чтобы построить там многоэтажки, однако некоторые собственники не соглашаются с предоставляемыми выплатами.

В августе в Николаевке загорелся частный дом, который попал в зону комплексного развития территории (КРТ).

В конце сентября местные жители пожаловались на мародеров, которые грабят расселенные дома и даже проникают на участки, где живут люди.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#МЧС#Николаевка
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