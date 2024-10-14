Московский Художественный театр выступит с гастролями в Красноярске

Второй спектакль — «Чрево» режиссера Андрея Гончарова — пройдет на только что отремонтированной сцене Театра юного зрителя 22 и 23 ноября. Зрители увидят постановку, в основу которой легла ранняя проза Евгения Замятина, изображающая «типичную семью из народа». Героиня рассказа — крестьянка Афимья, замужем за нелюбимым мужчиной, который намного старше ее. В ролях: Ольга Литвинова, Артём Быстров, Антон Лобан, Андрей Максимов.