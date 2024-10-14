Московский Художественный театр выступит с гастролями в Красноярске

Posted 14 октября, 09:22
Published 14 октября, 09:22
Modified 14 октября, 09:24
Updated 14 октября, 09:24
20 и 21 ноября на сцене Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского московские артисты представят героическую комедию Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» в сценической редакции МХТ имени А. П. Чехова. Режиссёр — Егор Перегудов. В ролях: Юрий Чурсин, Аня Чиповская, Кузьма Котрелёв, Игорь Золотовицкий, Александр Усов, Антон Ефремов и другие актеры театра.
«В спектакле задействованы молодые артисты, в момент премьеры они были студентами Школы-студии МХАТ, и мы все вместе сочиняли стихи, музыку, и спектакль прорастал зонгами — наивными, яростными и очень талантливыми» — говорит режиссёр Егор Перегудов.
Второй спектакль — «Чрево» режиссера Андрея Гончарова — пройдет на только что отремонтированной сцене Театра юного зрителя 22 и 23 ноября. Зрители увидят постановку, в основу которой легла ранняя проза Евгения Замятина, изображающая «типичную семью из народа». Героиня рассказа — крестьянка Афимья, замужем за нелюбимым мужчиной, который намного старше ее. В ролях: Ольга Литвинова, Артём Быстров, Антон Лобан, Андрей Максимов.
«Компания Эн+ имеет давнюю историю сотрудничества со Школой-студией МХАТ, организовывая гастроли молодых талантливых актеров в города, где живут и работают сотрудники компании. И, конечно, мы очень рады выступить партерами гастролей в Красноярск МХТ», — подчеркнула Вера Курочкина, заместитель генерального директора Эн+.