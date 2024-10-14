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Posted 14 октября, 09:22

Published 14 октября, 09:22

Modified 14 октября, 09:24

Updated 14 октября, 09:24

Московский Художественный театр выступит с гастролями в Красноярске

Московский Художественный театр выступит с гастролями в Красноярске

14 октября 2024, 09:22
Фото: krasopera.ru
С 20 по 23 ноября в Красноярске с гастролями выступит Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Приезд состоится в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке компании Эн+.

20 и 21 ноября на сцене Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского московские артисты представят героическую комедию Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» в сценической редакции МХТ имени А. П. Чехова. Режиссёр — Егор Перегудов. В ролях: Юрий Чурсин, Аня Чиповская, Кузьма Котрелёв, Игорь Золотовицкий, Александр Усов, Антон Ефремов и другие актеры театра.

«В спектакле задействованы молодые артисты, в момент премьеры они были студентами Школы-студии МХАТ, и мы все вместе сочиняли стихи, музыку, и спектакль прорастал зонгами — наивными, яростными и очень талантливыми» — говорит режиссёр Егор Перегудов.

Второй спектакль — «Чрево» режиссера Андрея Гончарова — пройдет на только что отремонтированной сцене Театра юного зрителя 22 и 23 ноября. Зрители увидят постановку, в основу которой легла ранняя проза Евгения Замятина, изображающая «типичную семью из народа». Героиня рассказа — крестьянка Афимья, замужем за нелюбимым мужчиной, который намного старше ее. В ролях: Ольга Литвинова, Артём Быстров, Антон Лобан, Андрей Максимов.

«Компания Эн+ имеет давнюю историю сотрудничества со Школой-студией МХАТ, организовывая гастроли молодых талантливых актеров в города, где живут и работают сотрудники компании. И, конечно, мы очень рады выступить партерами гастролей в Красноярск МХТ», — подчеркнула Вера Курочкина, заместитель генерального директора Эн+.
#Владислав Савончик
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