Работоспособность кондиционеров в автобусах Нижневартовска подтверждена комиссией

Однако двоих руководящих чиновников правительства Ханты-Мансийского автономного округа продолжают содержать под стражей из-за обвинений в мошенничестве. Согласно информации источника, они оплатили покупку автобусов с кондиционерами из бюджета, но по факту был приобретен более дешевый транспорт без систем кондиционирования. Комиссия же в свою очередь свидетельствует, что данные об отсутствии кондиционеров не соответствуют действительности, пишет muksun.fm.