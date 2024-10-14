Работоспособность кондиционеров в автобусах Нижневартовска подтверждена комиссией

Posted 14 октября, 15:22
Published 14 октября, 15:22
Modified 14 октября, 15:22
Updated 14 октября, 15:22
Почти 200 автобусов, приобретенных для Нижневартовска за бюджетные средства в рамках госконтракта с компанией «АвтоМАЗ» и администрации ХМАО, были осмотрены с конца сентября по начало октября 2024 года. Эксперты провели детальное исследование систем кондиционирования, проверив подачу холодного воздуха в салон транспорта, и подтвердили их исправность, подписав соответствующие протоколы.
Однако двоих руководящих чиновников правительства Ханты-Мансийского автономного округа продолжают содержать под стражей из-за обвинений в мошенничестве. Согласно информации источника, они оплатили покупку автобусов с кондиционерами из бюджета, но по факту был приобретен более дешевый транспорт без систем кондиционирования. Комиссия же в свою очередь свидетельствует, что данные об отсутствии кондиционеров не соответствуют действительности, пишет muksun.fm.
Компания «Домтрансавто» стала участником нижневартовского рынка пассажирских перевозок с весны текущего года — после того, как выиграла муниципальный тендер. Перевозчик, ранее участвовавший в оптимизации пассажироперевозок в Санкт-Петербурге, подключился к реализации транспортной реформы и в Нижневартовске. Он вывел на маршруты новые автобусы ЛИАЗ, вдвое сократив интервал движения в час пик. Кроме того, в результате существенного повышения уровня зарплаты сотрудников укомплектованность водительского состава достигла 100%.
Перевозчик «Домтрансавто» проводит розыгрыш бесплатных проездных и повышает привлекательность и удобство перевозок, а также внедряет современные платежные системы в процессе реализации задачи цифровизации транспортной сети в регионах России.