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Posted 14 октября, 15:22

Published 14 октября, 15:22

Modified 14 октября, 15:22

Updated 14 октября, 15:22

Работоспособность кондиционеров в автобусах Нижневартовска подтверждена комиссией

Работоспособность кондиционеров в автобусах Нижневартовска подтверждена комиссией

14 октября 2024, 15:22
Фото: 1MI
Парк общественного транспорта перевозчика «Домтрансавто» в Нижневартовске, включающий новые автобусы ЛИАЗ, оснащен исправными системами кондиционирования. Об этом свидетельствует комиссия, в состав которой вошли сотрудники местной администрации и представители компании «АвтоМАЗ».

Почти 200 автобусов, приобретенных для Нижневартовска за бюджетные средства в рамках госконтракта с компанией «АвтоМАЗ» и администрации ХМАО, были осмотрены с конца сентября по начало октября 2024 года. Эксперты провели детальное исследование систем кондиционирования, проверив подачу холодного воздуха в салон транспорта, и подтвердили их исправность, подписав соответствующие протоколы.

Однако двоих руководящих чиновников правительства Ханты-Мансийского автономного округа продолжают содержать под стражей из-за обвинений в мошенничестве. Согласно информации источника, они оплатили покупку автобусов с кондиционерами из бюджета, но по факту был приобретен более дешевый транспорт без систем кондиционирования. Комиссия же в свою очередь свидетельствует, что данные об отсутствии кондиционеров не соответствуют действительности, пишет muksun.fm.

Компания «Домтрансавто» стала участником нижневартовского рынка пассажирских перевозок с весны текущего года — после того, как выиграла муниципальный тендер. Перевозчик, ранее участвовавший в оптимизации пассажироперевозок в Санкт-Петербурге, подключился к реализации транспортной реформы и в Нижневартовске. Он вывел на маршруты новые автобусы ЛИАЗ, вдвое сократив интервал движения в час пик. Кроме того, в результате существенного повышения уровня зарплаты сотрудников укомплектованность водительского состава достигла 100%.

Перевозчик «Домтрансавто» проводит розыгрыш бесплатных проездных и повышает привлекательность и удобство перевозок, а также внедряет современные платежные системы в процессе реализации задачи цифровизации транспортной сети в регионах России.

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