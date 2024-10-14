Решить в России проблему лишнего веса помогут современные препараты

Posted 14 октября, 08:45
Published 14 октября, 08:45
Modified 14 октября, 08:45
Updated 14 октября, 08:45
Конгресс «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» собрал специалистов в области диагностики и лечения ожирения, пишет inkazan.ru. В числе участников были как российские ученые, так и зарубежные эксперты из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.
Ученые пришли к общему выводу: избыточный вес и ожирение должны рассматриваться как заболевания, имеющие социальную значимость. Ведущие эндокринологи обсудили различные подходы к решению этой проблемы, а также ознакомились с новыми тенденциями на фармацевтическом рынке. Профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова отметила, что для эффективного лечения ожирения недостаточно лишь изменения образа жизни — для снижения веса и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета важно также применять активное медикаментозное лечение.
В этой связи она упомянула о новом препарате «Велгия», разработанном российской фармацевтической компанией «Промомед» на основе семаглутида, который направлен на лечение ожирения.
На конгрессе также прошло заседание секции на тему сохранения и восстановления метаболического здоровья жителей России при участии «Промомед».