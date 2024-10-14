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Posted 14 октября, 08:45

Published 14 октября, 08:45

Modified 14 октября, 08:45

Updated 14 октября, 08:45

Решить в России проблему лишнего веса помогут современные препараты

Решить в России проблему лишнего веса помогут современные препараты

14 октября 2024, 08:45
Фото: 1MI
В начале октября в Москве состоялся международный конгресс в Национальном медико-исследовательском центре эндокринологии Министерства здравоохранения России. На этом мероприятии участники обсудили актуальную проблему избыточного веса и возможные способы ее решения.

Конгресс «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» собрал специалистов в области диагностики и лечения ожирения, пишет inkazan.ru. В числе участников были как российские ученые, так и зарубежные эксперты из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

Ученые пришли к общему выводу: избыточный вес и ожирение должны рассматриваться как заболевания, имеющие социальную значимость. Ведущие эндокринологи обсудили различные подходы к решению этой проблемы, а также ознакомились с новыми тенденциями на фармацевтическом рынке. Профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова отметила, что для эффективного лечения ожирения недостаточно лишь изменения образа жизни — для снижения веса и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета важно также применять активное медикаментозное лечение.

В этой связи она упомянула о новом препарате «Велгия», разработанном российской фармацевтической компанией «Промомед» на основе семаглутида, который направлен на лечение ожирения.

На конгрессе также прошло заседание секции на тему сохранения и восстановления метаболического здоровья жителей России при участии «Промомед».

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