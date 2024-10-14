Решить в России проблему лишнего веса помогут современные препараты

Ученые пришли к общему выводу: избыточный вес и ожирение должны рассматриваться как заболевания, имеющие социальную значимость. Ведущие эндокринологи обсудили различные подходы к решению этой проблемы, а также ознакомились с новыми тенденциями на фармацевтическом рынке. Профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Татьяна Маркова отметила, что для эффективного лечения ожирения недостаточно лишь изменения образа жизни — для снижения веса и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета важно также применять активное медикаментозное лечение.