Строители красноярского метро ответили на иск Митволя о «нравственных страданиях»

Posted 14 октября, 07:00
Published 14 октября, 07:00
Modified 14 октября, 08:07
Updated 14 октября, 08:07
Митволь подал иск в Тверской районный суд Москвы. Его адвокат Михаил Шолохов сообщил, что «Моспроект-3» получил от края 4,2 миллиарда рублей за проектировку метротрама, при этом компании якобы передали недоработанный проект «КрасноярскТИСИЗ» Митволя, за который институту ранее заплатили почти миллиард рублей. Митволь требует эти деньги с «Моспроекта-3».
Мы направили официальный запрос в «Моспроект-3». В компании нам сообщили, что общая цена контракта по строительству метро составила 87,469 млрд рублей, из которых 4,258 млрд предусмотрены на изыскания и разработку проектной документации.
В компании уверяют, что проект метротрамвая отличается от ранее прорабатывавшихся проектов, а участия «КрасноярскТИСИЗ» в реализации проекта строительства «не имеется».
«Требования Митволя О.Л. компенсации морального вреда из-за нравственных страданий считаем необоснованными», — подытожили в компании.