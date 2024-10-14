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Posted 14 октября, 07:00

Published 14 октября, 07:00

Modified 14 октября, 08:07

Updated 14 октября, 08:07

Строители красноярского метро ответили на иск Митволя о «нравственных страданиях»

Строители красноярского метро ответили на иск Митволя о «нравственных страданиях»

14 октября 2024, 07:00
Фото: prmira.ru
Генподрядчик строительства красноярского метро АО «Моспроект-3» ответил на иск экс-проектировщика подземки Олега Митволя, который требует с компании почти миллиард рублей.

Митволь подал иск в Тверской районный суд Москвы. Его адвокат Михаил Шолохов сообщил, что «Моспроект-3» получил от края 4,2 миллиарда рублей за проектировку метротрама, при этом компании якобы передали недоработанный проект «КрасноярскТИСИЗ» Митволя, за который институту ранее заплатили почти миллиард рублей. Митволь требует эти деньги с «Моспроекта-3».

Мы направили официальный запрос в «Моспроект-3». В компании нам сообщили, что общая цена контракта по строительству метро составила 87,469 млрд рублей, из которых 4,258 млрд предусмотрены на изыскания и разработку проектной документации.

В компании уверяют, что проект метротрамвая отличается от ранее прорабатывавшихся проектов, а участия «КрасноярскТИСИЗ» в реализации проекта строительства «не имеется».

«Требования Митволя О.Л. компенсации морального вреда из-за нравственных страданий считаем необоснованными», — подытожили в компании.
  • Суд приговорил Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о хищении при проектировании метро и потребовал взыскать с него 741 миллион и 211 миллионов рублей. По версии следствия, его компания «Красноярский ТИСИЗ» получила 954 миллионов рублей на проектирование и изыскания для метро, но не выполнила большую часть работ и использовала устаревшие документы.
  • Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые знали, что проект недоделан и способствовали хищению.
  • Экс-министра транспорта Димитрова уже осудили — он получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Лапшину и Мандрову пока не вынесли приговор из-за того, что первый проходит судебно-медицинскую экспертизу из-за онкологии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий
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