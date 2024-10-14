Строители красноярского метро ответили на иск Митволя о «нравственных страданиях»

Митволь подал иск в Тверской районный суд Москвы. Его адвокат Михаил Шолохов сообщил, что «Моспроект-3» получил от края 4,2 миллиарда рублей за проектировку метротрама, при этом компании якобы передали недоработанный проект «КрасноярскТИСИЗ» Митволя, за который институту ранее заплатили почти миллиард рублей. Митволь требует эти деньги с «Моспроекта-3».