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Posted 14 октября, 10:36

Published 14 октября, 10:36

Modified 14 октября, 10:36

Updated 14 октября, 10:36

Строительство и дорожное хозяйство в ХМАО-Югре будет курировать Азат Ислаев

Строительство и дорожное хозяйство в ХМАО-Югре будет курировать Азат Ислаев

14 октября 2024, 10:36
Фото: Центр соцмедиа Югры
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук назначил Азата Ислаева своим новым заместителем, которому поручено отвечать за строительство и дорожное хозяйство в регионе.

Ранее Ислаев занимался вопросами этой сферы при предыдущем губернаторе Наталье Комаровой. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства Югры.

Согласно информации на сайте, Азат Файзулхакович Ислаев стал новым вице-губернатором, сообщает muksun.fm. Его обязанности включают контроль за работой департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, а также департамента дорожного хозяйства и транспорта, включая Гостехнадзор.

В новой структуре правительства другой заместитель губернатора возглавит блоки коммунального хозяйства и энергетического сектора. С начала 2025 года Ислаев возьмет на себя курирование службы строительного надзора, которая будет выделена из жилстройнадзора ХМАО.

Кроме того, Ислаев отвечает за реализацию проекта строительства второго моста через реку Обь. На встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году он заверил, что проект будет завершен ранее обозначенного срока, до конца 2025 года. Сейчас работы по проекту ведутся с опережением графика.

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