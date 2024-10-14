Строительство и дорожное хозяйство в ХМАО-Югре будет курировать Азат Ислаев

Кроме того, Ислаев отвечает за реализацию проекта строительства второго моста через реку Обь. На встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году он заверил, что проект будет завершен ранее обозначенного срока, до конца 2025 года. Сейчас работы по проекту ведутся с опережением графика.