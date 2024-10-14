Судью в Ижевске уволили за мат и отношения с адвокатом

Posted 14 октября, 18:24
Published 14 октября, 18:24
Modified 14 октября, 18:26
Updated 14 октября, 18:26
Судью лишили полномочий за нарушение этических норм, в том числе за нецензурную брань и близкие отношения с одним из адвокатов. Она рекламировала юриста-сожителя потенциальным клиентам и передавала им его телефон, пишет 360.ru.
Агентство добавило, что судья в разговоре с адвокатом обсуждала постановление своего коллеги по одному из дел, употребляя при этом нецензурные выражения.
Хиталенко также провела у себя дома консультацию, в ходе которой вместе с правозащитником разъясняла гостье правовые вопросы. Впоследствии против адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве, а гостью признали потерпевшей.