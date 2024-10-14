prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 18:24

Published 14 октября, 18:24

Modified 14 октября, 18:26

Updated 14 октября, 18:26

Судью в Ижевске уволили за мат и отношения с адвокатом

14 октября 2024, 18:24
Верховный суд подтвердил законность отстранения судьи из Ижевска Александры Хиталенко, которая материлась при общении с коллегами. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Судью лишили полномочий за нарушение этических норм, в том числе за нецензурную брань и близкие отношения с одним из адвокатов. Она рекламировала юриста-сожителя потенциальным клиентам и передавала им его телефон, пишет 360.ru.

Агентство добавило, что судья в разговоре с адвокатом обсуждала постановление своего коллеги по одному из дел, употребляя при этом нецензурные выражения.

Хиталенко также провела у себя дома консультацию, в ходе которой вместе с правозащитником разъясняла гостье правовые вопросы. Впоследствии против адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве, а гостью признали потерпевшей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика