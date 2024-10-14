В «Командоре» в элитном поселке Удачный будет аквариум с устрицами. Когда откроется?

Posted 14 октября, 09:38
Published 14 октября, 09:38
Modified 14 октября, 09:40
Updated 14 октября, 09:40
В красноярском поселке Удачный закрылся премиальный магазин «Империя вкусов». Его место займет супермаркет «Командор».
Представители торговой сети рассказали «Проспекту Мира», что «Командор» на улице Живописной откроется 22 октября в 13:00.
Супермаркет будет расположен на первом этаже. Общая площадь магазина составит 860 квадратных метров.
«Торговая сеть заключает соглашения с прежними поставщиками „Империи вкусов“, с которыми ранее не сотрудничала. Уже достигнуты договоренности с поставщиками свежих фруктов и овощей, замороженных мясных деликатесов (оленины, баранины и т. д.) и охлажденной мраморной говядины премиального класса, которые ранее привозили продукцию в „Империю вкусов“».
В торговой сети отметили, что в «Командоре» в Удачном появится аквариум с устрицами и покупатели смогут приобрести свежие морепродукты.
«На первом этаже торгового комплекса не только продолжат работать химчистка и цветочный отдел, но и откроется известная в Красноярске кондитория „Ромбаба“».
Планируется, что «Командор» будет работать ежедневно с 08:00 до 24:00.