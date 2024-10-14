В краевом минздраве отрицают недостаток квот на МРТ для онкобольных

Posted 14 октября, 08:04
Published 14 октября, 08:04
Modified 14 октября, 08:06
Updated 14 октября, 08:06
На прошлой неделе красноярец Владимир рассказал «ПМ», что у него рак почки и после операции ему необходимо было сделать МРТ.
По словам мужчины, в центре амбулаторной онкологической помощи ему отказались выписывать направление на МРТ. Отказ объяснили тем, что квот нет и лист ожидания составляет 3-4 месяца.
В отсутствии квот для онкобольных Владимир обвинил краевой минздрав и заявил, что «министерство не решает проблему, оставляя онкологических больных без диагностики».
В четверг, 10 октября, корреспондент «ПМ» обратился в министерство здравоохранения Красноярского края и попросил прокомментировать ситуацию с квотами. 14 октября мы получили официальный ответ.
В краевом минздраве «Проспекту Мира» сообщили, что на сегодняшний день дефицита квот для прохождения МРТ пациентам с онкологией нет.
«Возможность пройти магнитно-резонансную томографию в срок до 7 рабочих дней для пациентов с подозрением на онкологию полностью обеспечена (срок определён Программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи).
Центры амбулаторной онкологической помощи обязаны направлять пациентов на исследования, учитывая загруженность аппаратов МРТ. Министерство здравоохранения проводит регулярный мониторинг доступности исследований для пациентов с онкологическими заболеваниями».
В министерстве здравоохранения заявили, что пациентам, которые столкнулись с подобной проблемой, необходимо обратиться в медицинскую организацию, где было выдано направление. Пациент получит направление на исследование на другом аппарате в другой медорганизации.