В Красноярске осудят отца-мотоциклиста, ребенок которого потерял ногу в аварии

Posted 14 октября, 06:15
Published 14 октября, 06:15
Modified 14 октября, 06:17
Updated 14 октября, 06:17
Как сообщает СК, 40-летний мужчина решил прокатить своего сына на мотоцикле. При этом на ребенке не было защитной экипировки, кроме взрослого мотоциклетного шлема.
На Октябрьскому мосту мужчина превысил скорость до 125 км/ч при допустимой — 60 км/ч. Еще водитель совершил опасные маневры, поэтому влетел в автомобиль, который ехал попутно.
Ранее в ГАИ уточняли, что мотоцикл с врезался в «Мерседес», а затем влетел в металлическое ограждение моста
Ребенок получил телесные повреждения, еще ему оторвало левую голень. Отца обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.
Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.