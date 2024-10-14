В Красноярске осудят отца-мотоциклиста, ребенок которого потерял ногу в аварии

Следователи завершили расследование уголовного дела против 34-летнего красноярца. Его обвиняют в том, что он устроил на мотоцикле аварию с 10-летним сыном, которому затем оторвало ногу.

Как сообщает СК, 40-летний мужчина решил прокатить своего сына на мотоцикле. При этом на ребенке не было защитной экипировки, кроме взрослого мотоциклетного шлема. На Октябрьскому мосту мужчина превысил скорость до 125 км/ч при допустимой — 60 км/ч. Еще водитель совершил опасные маневры, поэтому влетел в автомобиль, который ехал попутно. Ранее в ГАИ уточняли, что мотоцикл с врезался в «Мерседес», а затем влетел в металлическое ограждение моста Фото: СК Красноярского края Ребенок получил телесные повреждения, еще ему оторвало левую голень. Отца обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет. Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд. Читайте также: В Красноярском крае произошла смертельная лобовая авария с грузовиком В Норильске на месте, где насмерть сбили школьницу, появился плакат с извинениями На переходе на Калинина сбили троих подростков. Все они в больнице