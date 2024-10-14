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Posted 14 октября, 06:15

Published 14 октября, 06:15

Modified 14 октября, 06:17

Updated 14 октября, 06:17

В Красноярске осудят отца-мотоциклиста, ребенок которого потерял ногу в аварии

В Красноярске осудят отца-мотоциклиста, ребенок которого потерял ногу в аварии

14 октября 2024, 06:15
Фото: МВД 24
Следователи завершили расследование уголовного дела против 34-летнего красноярца. Его обвиняют в том, что он устроил на мотоцикле аварию с 10-летним сыном, которому затем оторвало ногу.

Как сообщает СК, 40-летний мужчина решил прокатить своего сына на мотоцикле. При этом на ребенке не было защитной экипировки, кроме взрослого мотоциклетного шлема.

На Октябрьскому мосту мужчина превысил скорость до 125 км/ч при допустимой — 60 км/ч. Еще водитель совершил опасные маневры, поэтому влетел в автомобиль, который ехал попутно.

Ранее в ГАИ уточняли, что мотоцикл с врезался в «Мерседес», а затем влетел в металлическое ограждение моста

Фото: СК Красноярского края

Ребенок получил телесные повреждения, еще ему оторвало левую голень. Отца обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.

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#Владислав Савончик#Происшествия#ДТП#Дети#Авария
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