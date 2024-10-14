В Красноярске в Удачном вместо «Империи вкусов» откроют «Командор»

Экс-депутат красноярского горсовета Владимир Владимиров в своих соцсетях сообщил, что в поселке Удачный закрылся супермаркет «Империя вкусов». На его месте появится «Командор». В здании уже сменили вывеску, но сам супермаркет еще не работает и дата открытия неизвестна.