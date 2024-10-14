В Красноярске в Удачном вместо «Империи вкусов» откроют «Командор»

Posted 14 октября, 01:25
Published 14 октября, 01:25
Modified 14 октября, 01:26
Updated 14 октября, 01:26
В мае 2024 года в Удачном за 400 миллионов выставили на продажу ТРЦ «Империя вкусовъ». В объявлении было указано, что в ТРЦ находятся супермаркет «Империя вкусов» и пиццерия Amada Mia, фитнес-центр Le Grand с 25-метровым бассейном.
Общая площадь центра — 4 700 квадратных метров. Кроме того, рядом с ТЦ есть парковка на 70 мест.
Экс-депутат красноярского горсовета Владимир Владимиров в своих соцсетях сообщил, что в поселке Удачный закрылся супермаркет «Империя вкусов». На его месте появится «Командор». В здании уже сменили вывеску, но сам супермаркет еще не работает и дата открытия неизвестна.
«Проспект Мира» обратился в пресс-службу торговой сети «Командор», однако получить оперативный комментарий не удалось.
Также Владимиров заявил, что в здании торгово-развлекательного центра вместо пиццерии Amada mia откроются «Перцы». Говорят, Ващенко [глава Bellini] и Ко выкупили.
«Также обещают в строящемся на повороте здании открыть „Ром Бабу“ и что-то ещё от других предпринимателей».