В Красноярске заказчице убийства Нины Кузьминой дали 15 лет колонии

Posted 14 октября, 04:55
Published 14 октября, 04:55
Modified 14 октября, 05:15
Updated 14 октября, 05:15
В 2023 году женщина заняла у своей 67-летней подруги Нины Кузьминой 200 тысяч рублей, однако вернуть долг не захотела. Обвиняемая наняла знакомого, который раньше занял у нее 600 тысяч рублей, за «прощение долга» он пошел на убийство.
Мужчина познакомился с жертвой и втёрся к ней в доверие — помогал по хозяйству, часто бывал в гостях. Первая попытка убийства оказалась безрезультатной — он влил большую дозу лекарства в пишу, чтобы у Кузьминой развилась сердечная недостаточность, но дозировка оказалась не смертельной.
После этого заказчица потребовала убить ее скорее. Тогда он встретился с жертвой на проспекте Свободном и ударил ее металлическим предметом по голове. Женщина скончалась на месте.
Вскоре мужчина встретился с заказчицей и ограбил жильё погибшей, ключи он взял в её сумке. Всего сообщники присвоили себе деньги, автомобиль, документы и прочее имущество на сумму более 6 млн рублей.
Женщина вину не признала. Прокурор в суде убедил присяжных в причастности пенсионерки к преступлению. Суд признал подсудимую виновной в организации убийства и разбоя (ч.3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.2 ст. 33, п. «б», «в» ч.4 ст. 162 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в 369 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год.