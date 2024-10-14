В Красноярске заказчице убийства Нины Кузьминой дали 15 лет колонии

В 2023 году женщина заняла у своей 67-летней подруги Нины Кузьминой 200 тысяч рублей, однако вернуть долг не захотела. Обвиняемая наняла знакомого, который раньше занял у нее 600 тысяч рублей, за «прощение долга» он пошел на убийство.