В Красноярском крае мужчина с молотком ограбил ювелирку

Кадры ограбления опубликовали в телеграм-канале «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске заходит в магазин, достает из пакета молоток и разбивает одну из витрин. Он достал украшения и, заталкивая их в мешок, ушел. На кадрах дважды появляется женщина, однако она его не успевает остановить.