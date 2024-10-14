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Posted 14 октября, 11:50

Published 14 октября, 11:50

Modified 14 октября, 11:54

Updated 14 октября, 11:54

В Красноярском крае мужчина с молотком ограбил ювелирку

В Красноярском крае мужчина с молотком ограбил ювелирку

14 октября 2024, 11:50
Фото: ЧП Красноярск
В Назарове Красноярского края мужчина разбил молотком витрину в ювелирном магазине и похитил украшения.

Кадры ограбления опубликовали в телеграм-канале «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске заходит в магазин, достает из пакета молоток и разбивает одну из витрин. Он достал украшения и, заталкивая их в мешок, ушел. На кадрах дважды появляется женщина, однако она его не успевает остановить.

Видео: ЧП Красноярск.

В МВД сообщили, что все произошло 12 октября. Неизвестный похитил золотые украшения. Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Подозреваемого разыскивают, размер ущерба устанавливается.

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