В Красноярском крае мужчина с молотком ограбил ювелирку

Posted 14 октября, 11:50
Published 14 октября, 11:50
Modified 14 октября, 11:54
Updated 14 октября, 11:54
Кадры ограбления опубликовали в телеграм-канале «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске заходит в магазин, достает из пакета молоток и разбивает одну из витрин. Он достал украшения и, заталкивая их в мешок, ушел. На кадрах дважды появляется женщина, однако она его не успевает остановить.
В МВД сообщили, что все произошло 12 октября. Неизвестный похитил золотые украшения. Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Подозреваемого разыскивают, размер ущерба устанавливается.